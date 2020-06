Cinco canciones que quizá no sabías que hablaban sobre música

“Quiero dar las gracias a las canciones que transmiten emociones” cantaban Rosa y Nuria Fergó hace dieciocho años en la primera gala de Operación Triunfo. Las concursantes del talent salieron al escenario, interpretando Gracias por la música de Abba en aquel escenario. Acababa de empezar el talent y aquella letra no podía transmitir mejor la sensación que sentían aquellas dos jóvenes en el escenario: gracias a la música se encontraban en un programa seguido por millones de personas y que podía significar el comienzo de su carrera en la industria. Eso sí, ellas todavía no eran conscientes de la magnitud del asunto. Y es que aquellas dos jóvenes, junto al resto de sus compañeros de Operación Triunfo, emocionaron a todo un país, acercando la música a sus hogares una vez a la semana.

Pero los artistas no siempre son tan evidentes a la hora de proclamar su amor por la música a los cuatro vientos. Hay canciones que pensamos que están dedicadas a personas, pero realmente son odas a la pasión que sienten por la música. En LOS40, para celebrar el día de la música, os traemos cinco canciones que hablan sobre la música, ¡aunque en la primera escucha no te hayas dado cuenta!

Million Reasons

Sin duda, el disco de Joanne sorprendió a todos los fans de Lady Gaga en 2016. Acostumbrados a escuchar temas disco y bailables, el cambio de registro hacia un sonido más folk y tranquilo pilló por sorpresa a todos los Little Monster. Aún así, el disco es toda una oda a la música, el verdadero amor de la cantante estadounidense. Pero si hay un tema donde la cantante expresa todo lo que significa para ella la música es Million Reasons.

“I've got a hundred million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay” (Tengo cien millones de razones para dejarte ir, pero cariño, solo necesito una para quedarme), canta Gaga en el tema. La diva está hablando de lo complicado que es ganarse la vida como cantante, lo difícil que es conseguir que te escuchen y lo fácil que es que la gente se olvide de tu música. Pero todo el sacrificio que conlleva esta profesión se queda de lado cuando hace lo que más le gusta: cantar sus propias canciones.

Cinco canciones que quizá no sabías que hablaban sobre música

Vivo por ella

Vivo por ella no necesita presentaciones a estas alturas. El tema, que fue escrito por Gatto Panceri para Andrea Bocelli en 1997, fue traducido en varios idiomas. En España, conocimos la versión de Bocelli con Marta Sánchez que se convirtió en todo un éxito y en toda una oda de amor a la música.

Aunque en una primera escucha, pueda parecer que los artistas están hablando del amor hacia una mujer, la realidad es que están hablando de la música. Lo dejan claro en estrofas como la siguiente: “Es la musa que te invita a tocarla suavecita. En mi piano a veces triste la muerte no existe si ella está aquí”. Y si queda alguna duda, al final de la letra, te lo dejan claro: “Ella se llama música”.

Perfect

Que sí, que Perfect es una canción típica de amor de chico conoce a chica y se enamoran. Ed Sheeran no lo esconde en ningún momento. Pero seamos realistas, lo bonito del estribillo es la imagen que proyecta con las palabras, donde el británico y Beyoncé (porque nosotros somo partidarios de la versión con Queen B) nos describen a la perfección a una pareja bailando descalza al ritmo de la canción que ellos mismos están cantando.

Vamos, que Ed Sheeran y Queen B podrían ser perfectamente la tetera de la Bella y la Bestia. Mientras que el personaje Disney canta para que baile Bella con Bestia; las estrellas pop lo hacen para que lo hagan millones de personas en sus casas. Una oda a todas las canciones de amor que han unido a tantas parejas.

Y si fuera ella

“Ella me peina el alma y me la enreda. Va conmigo, pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida”, canta Alejandro Sanz. El cantante madrileño podría estar hablando de la inspiración que le provoca la música. A veces viene y otras se va. “Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo”, canta el maestro. ¿Se está refiriendo a aquellas veces en las que un artista se enfrenta al vacío que provoca no poder componer?

Sin duda, uno de los amores más grandes de la vida de Sanz es la música y no nos extrañaría nada que le hubiese dedicado un tema tan pasional. De hecho, es precioso ver a más de veinte artistas cantando el tema en la versión que salió en 2017.

El idioma de los dioses

Nach, uno de los raperos españoles más famosos de la industria, quiso rendir homenaje a la música en 2011 con El idioma de los dioses. Se trata de una carta de amor hacia la música. El artista cuenta todo lo que significa para él, haciendo un pequeño repaso en la historia y en lo distintos géneros.

“Sensaciones sin control cuando eres Rock n' Roll. El erotismo de un bemol en la voz de Diana Krall. El solo de guitarra eléctrica que el silencio rompe”, rapea Nach. ¡Y esto es solo una estrofa! La canción tiene decenas de referencias a la historia de la música.