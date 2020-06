Abraham Mateo y Becky G lanzan ‘Tiempo Pa Olvidar’: mira el vídeo y la letra

Me hiciste infeliz

Soy un hombre que perdona lo que sea, menos un desliz (Un desliz)

Igual París sin la torre Eiffel seguirá siendo París

Aquí no vuelvas, please

No te necesito, lo que necesito es

Tiempo pa' olvidar (Wuh)

Co-Copa' pa' beber (Copa' pa'—)

Y algo pa' este mal porque me voy a enloquecer (Oh)

Tiempo pa' olvidar (Yeah)

Copa' pa' beber (Copa' pa'—; yeah)

Y algo pa' este mal porque me voy a enloquecer (Yeah, yeah, yeah; uh-eh-oh)

(Becky-Becky-Becky G)

Dame tiempo, de esto salgo

Esto solo es un trago amargo (Yeah, yeah)

Duele pero puedo soportarlo

No te olvido pero voy a superarlo

De eso yo estoy segura (Ah-ah)

El tiempo todo lo cura

Cualquiera se desgasta

Con tu distancia tengo, con eso basta

Primero yo, segundo yo, tercero yo

La prioridad de ahora en adelante

Yo te tenía en un pedestal, ahora solo quiero

Tiempo pa' olvidar (Wuh)

Copas pa' beber (Ah)

Y algo pa' este mal porque me voy a enloquecer (Enloquecer)

Tiempo pa' olvidar (Yeah)

Copas pa' beber (Oh; ah-ah)

Y algo pa' este mal porque me voy a enloquecer (Uh-eh-oh)

Se te olvidó recoger todo' lo' beso' que dejaste aquí

Decía la gente realmente que no eras pa' mí

Y no lo vi, yo solito solo me jodí

Solo fuiste tiempo de reloj que perdí

Pero me acuesto y recuerdo tu cuerpo en la cama

De nuevo el insomnio me llama (Ah-ah)

Cuánta' vece' me hice un drama

No vale la pena llorar por una persona que no ama (No)

Me hiciste infeliz

Eres un hombre que perdona lo que sea, menos un desliz (Ah)

Igual París sin la torre Eiffel seguirá siendo París

Ya no vuelvo aquí

No te necesito (No te necesito), lo que necesito es

Tiempo pa' olvidar

Copas pa' beber (Eh)

Y algo pa' este mal porque me voy a enloquecer (Oh)

Tiempo pa' olvidar

Copas pa' beber (Wuh)

Y algo pa' este mal porque me voy a enloquecer (Porque me voy a enloquecer)

Yo no sé qué hacer pa' olvidarte (Wuh)

Dímelo, Becky-Becky-Becky G (Mmm)

E-E-E-E-Ey, Lexuz

Abraham Mateo-eo, -eo

Ah

Ily Wonder

Keityn (Yeah, yeh-eh)

Yeah, M-M-Mosty (Mmm, ajá)

Tiempo pa' olvidar (Oye)

Desde Cádiz para el mundo