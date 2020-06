Andrés Suárez publica su disco homónimo y emocional

El solista de Ferrol ha demostrado que no importan los años que pasen, pues su amor por la música seguirá intacto. Andrés Suárez ha publicado su disco homónimo, que ya se ha convertido para muchos en la banda sonora perfecta del día a día.

Después de ocho álbumes y 20 años en la música, el cantante sigue reinventándose y descubriéndose. Nos ofrece un nuevo repertorio formado por diez canciones con las que, con tan solo escuchar unos segundos, nos hacen formar parte de un viaje emocional.

Entre estos temas encontramos No Diré, Despiértame y Todavía Puedo Oírte. Este último tiene un lugar muy especial en la memoria de nuestro protagonista, pues se lo dedica a su mejor amigo de la infancia, que murió con tan solo 14 años. La gran potencia instrumental y la voz de Andrés se fusionan en este proyecto que llega dos años y medio después de su anterior disco.

Tato Latorre y Toni Brunet han trabajado mano a mano con Suárez en la producción de este diario musical. "Tato es modernista, con tendencia a lo electrónico. Ha llevado mi música a lugares que yo nunca había imaginado. Toni me solía llevar a la simplicidad, a la zona de confort habitual, a la orquestación orgánica. He aprendido mucho de ellos dos", señala nuestro protagonista.

En este disco podemos encontrar de todo: desde bases electrónicas hasta el elegante y placentero sonido del piano de cola. Una mezcla que define a la perfección a Andrés, quien ha decidido salir de esa zona de confort para reinventarse, y no se le ha dado nada mal. Quien no arriesga, no gana, ¿no?