Alejandro Sanz llora con el vídeo que Camila Cabello le ha hecho a su padre

El pasado mes de enero pudimos disfrutar de los Grammy 2020 y hubo una actuación que nos emocionó especialmente. Camila Cabello convirtió en protagonista de la noche a su padre y le dedicó su canción First Man. La interpretó con toda la emoción posible en una hija totalmente agradecida con su padre. Fue un momento de esos que difícilmente podrá olvidar ninguno de los dos que demostraron el amor que se tienen ante millones de personas.

Ahora, ha recurrido a esa misma canción para felicitarle por el Día del Padre que, en Estados Unidos, se celebra cada año el tercer domingo de junio. Ha abierto la videoteca familiar para rescatar imágenes de su infancia. Y ha grabado un vídeo para su padre en el que podemos ver lo felices que eran cuando ella era tan solo un bebé.

“Papá, hice esto para ti. Gracias por amarme, incondicionalmente, ferozmente y constantemente. No importa si fallo o tengo éxito, no importa si me siento en la cima del mundo o si me gusta la suciedad de mi zapato jajaja. Me amas solo porque me amas, sin que yo tenga que hacer o ser otra cosa más que ser yo. Gracias infinitamente por todo. Gracias por mostrarme qué es el amor y por mostrarme cómo ser amado. Siempre seré tu pequeña ❤️ Te amo mucho papá, gracias por ser mi héroe, feliz Día del Padre”, compartía junto al vídeo en redes sociales.

Palabras e imágenes emotivas que han hecho llorar a más de uno, incluido Alejandro Sanz que ha compartido dos emojis llorando: “😭😭”.

Está claro que Shawn Mendes no es el único hombre de su vida, hay uno que llegó antes y que siempre va a estar a su lado.