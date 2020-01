Camila Cabello emociona en los Grammy cantando al hombre más importante de su vida

A pesar de no haber sido ganadora de ningún premio, Camila Cabello ha sido una de las protagonistas de los Premios Grammy 2020. Exactamente, el suyo es el nombre de uno de lo momentos más emotivos de toda la ceremonia, entre los que también destaca, por supuesto, el homenaje realizado a Kobe Bryant y la vuelta a los escenarios de Demi Lovato con llanto incluido.

La de Camila era una de las performances confirmadas desde hacía varias semanas pero, al contrario de lo que todo el mundo pensaba, la ex Fifth Harmony actuó en solitario y no junto a su actual pareja Shawn Mendes, a quien también se le pudo ver en la gala. Eso sí, también posando por separado en una de las alfombras rojas más esperadas del año. Algo que dejó de lo más desconcertados a todos los asistentes y espectadores. La intérprete de Havana no solo no alzó su voz con el esperadísimo Señorita, si no que se lanzó a dedicar su directo de los Grammy "al hombre más importante de su vida", que, por si queda alguna duda, no se refiere a otro más que a su padre.

Camila Cabello cantando a su padre, Alejandro Cabello. / Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy / Getty Images

Al ritmo del sencillo First Man y acompañada únicamente por una pantalla en la que mostraba imágenes de vídeos caseros desde su más tierna infancia, Camila Cabello miró fijamente a su padre, sentado en primera fila y con quien ya había posado en la alfombra roja, para dedicarle el mensaje que transmite en este tema. Un single incluido en Romance, en el que habla del momento en el que presenta a su padre al chico que ella cree “el indicado” y le dice: "fuiste el primer hombre que realmente me amó". Situación ante la cual, el padre de la artista y muchos de los allí presentes, incluyendo a Ariana Grande, no pudieron evitar contener las lágrimas antes una actuación tan emotiva y sincera. por si acaso quieres poner a prueba tu nivel de sensibilidad, te dejamos por aquí el show de Camila Cabello en los Grammy al completo.

Un directo que ha destacado por encima de otros muchos de la ceremonia pese a su sencillez y con el que Camila ha sabido con creces llenar el vacío que muchos de los fans de Shawmila sintieron al comprobar que, una vez más se iban a quedar sin el esperado beso al cantar untos en un mismo escenario. El family first de la 62º edición de los Grammy es, sin duda, para Camila Cabello.