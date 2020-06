Edurne, sobre Isabel Pantoja: “La gente se va a sorprender porque en ‘Idol Kids’ es ella misma”

En LOS40 hablé recientemente con Edurne sobre Catarsis, su séptimo álbum de estudio. Me contó cómo había sido el proceso de elaboración de este nuevo trabajo, la forma en la que se implicó e incluso echamos la vista atrás para recordar sus primeros pinitos en la industria con canciones como Despierta y Ven por mí.

Pero la música no fue el único tema que tratamos durante nuestra conexión por Zoom. La artista, además de cantante, tiene una importantísima carrera en televisión y de su nueva aventura en este medio también hablé con ella.

"Aprendo mucho cada día de la tele y todavía me quedan por aprender muchísimas cosas. Es verdad que es un medio que no sabía que lo disfrutaba tanto y en el que me sentía tan cómoda. Jamás me lo había planteado anteriormente", me dijo. "Lo principal para mí siempre ha sido la música, pero he encontrado otra faceta de la que disfruto mucho. Tengo la suerte de poder trabajar en programas que tienen una parte musical. Más que trabajar es un lujo y una suerte formar parte de programas como Got Talent e Idol Kids".

Edurne e Isabel Pantoja, juntas en 'Idol Kids'

Se ha ganado a pulso la silla que tiene en el jurado de Got Talent España, prueba de ello es que Telecinco también la ha fichado para Idol Kids, un espacio musical similar a La Voz Kids donde Edurne estará acompañada de Isabel Pantoja y Carlos Jean.

De la tonadillera, uno de los principales reclamos de la audiencia de esta cadena, Edurne solo tuvo buenas palabras. "Siempre que empiezo a trabajar con un equipo nuevo me entran las mismas dudas: ¿habrá buen rollo? ¿Nos llevaremos bien? Somos muy diferentes, pero desde el minuto uno ha sido como si nos conociéramos de toda la vida. Hemos conectado muchísimo. Hemos reído y hemos bailado", me explicó. "Isabel es increíble. Se ha implicaos al 100% y la gente se va a sorprender cuando la conozca un poco más porque en Idol Kids es ella misma. Se ha mostrado tal y como es".

Edurne saca su lado más Risto

Además, Edurne también me adelantó que en Idols Kids los espectadores verán a una Edurne más dura: "Quizás en Idol Kids me pueda identificar, sin quererlo yo y salvando las distancias, con Risto Mejide. Isabel Pantoja es un amor y le daba mucho apuro darle al botón rojo. Carlos Jean ha estado ahí, ahí. Pero claro, yo con toda la experiencia de Got Talent…cuesta porque son niños, pero en al final, si haces una crítica constructiva, les estás ayudando. He pulsado muchos botones rojos, pero siempre intento ser lo más cariñosa posible”.

