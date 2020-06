Alanis Morissette reeditará una versión de lujo de 'Jagged Little Pill' por sus 25 años

Fue en plenos años noventa. Alanis Morissette ya tenía dos discos a sus espaldas, Alanis (1991) y Now Is The Time (1992), pero estos solo habían sido publicados en su Canadá natal. Con Jagged Little Pill se presentaba al resto del mundo un 13 de junio de 1995.

Con él, se convirtió en un fenómeno a nivel mundial, entrando en la lista de discos más vendidos en todo el mundo, con 33 millones de copias. Ya se han cumplido 25 años de este alumbramiento, el más importante de su carrera, y para celebrarlo, la artista lanza una una versión digital deluxe de Jagged Little Pill que incluye, además de las 13 canciones del álbum original, un nuevo álbum acústico grabado en directo, durante el concierto que Alanis ofreció en Shepherd's Bush el pasado mes de marzo.

Ya poemos escuchar en plataformas digitales la versión en directo del que quizás fue el tema más icónico de aquel trabajo, Ironic. De hecho, el videoclip que acompañó a aquella canción se reestrenará también el 26 de junio, coincidiendo con el lanzamiento del álbum, tras haber sido remasterizado en resolución 4K. Además, a lo largo de los próximos días, podrán verse en su canal oficial de Youtube las versiones mejoradas de los videoclips de 'You Oughta Know' (29 de junio), 'Hand In My Pocket' (30 de junio), 'You Learn' (1 de julio) y 'Head Over Feet' (2 de julio).

Hablando de números, Jagged Little Pill es uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Llegó al número 1 en 13 países, ha vendido más de 33 millones de copias en todo el mundo, ganó cuatro premios Grammy y convirtió a Alanis en la primera artista canadiense en lograr un doble disco de diamante. Es el quinto álbum más vendido por parte de una artista femenina y el décimo cuarto álbum más vendido de todos los tiempos.

A expensas de lo que finalmente suceda con las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, su autora anunció el pasado mes de diciembre que se embarcaba en una gran gira internacional con 31 conciertos para celebrar esos 25 años de su lanzamiento.