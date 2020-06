Natalia Sánchez y las primeras fotos de su familia de cuatro

A mediados de mayo os contamos que Natalia Sánchez había vuelto a ser madre. El 19 de mayo la actriz y su pareja Marc Clotet, aumentaban la familia y se convertían en familia de cuatro en un momento complicado debido a la pandemia mundial.

Sin embargo, desde el mismo momento del nacimiento de Neo, su pequeño, la intérprete tuvo claro que pasara lo que pasara nada iba a impedir disfrutar de sus retoños: "Ahora toca descansar, adaptarnos a nuestra nueva familia y disfrutar de cada segundo de este momento único... ¡Qué ganas!🙏😍 Gracias a tod@s por acompañarnos una vez más con tantísimo cariño" escribió en sus redes sociales hace algo más de un mes.

El primer mes de vida de su recién nacido y el primer mes en el que su primera hija ha ejercido de hermana mayor. Y nada mal como nos contó la propia Natalia: "Al entrar en la habitación se quedó pasmada. Me agarraba la mano fuerte y no sabía muy bien a quién mirar, si a la muñeca o a Neo. Le dije: tú coge a la muñeca, yo cojo a Neo y vamos al sofá ¡corre! Aceptó. Ya en el sofá volvió a poner su atención en Neo. Se acercó, le tocó suavemente los pies y, en cuanto Neo se movió, ella quitó la mano corriendo y rio nerviosa. Supongo que no esperaba que ese “muñeco” se moviera y estuviera calentito...Todos reímos (un poco nerviosos, también). Después, y por iniciativa propia, volvió a cogerle suavemente los pies, esta vez para darles un beso. Yo volví a llorar. Ya somos 4... Fin.❤️".

Más de un mes de felicidad conjunta que ha celebrado con varias imágenes en familia que nos han derretido: Natalia, Marc, Lia y Neo. La actriz que se convirtió en estrella gracias a su papel como Teté en Los Serrano ha dejado de lado los temores de la maternidad con respecto a los segundos hijos y nos ha hecho partícipes de ambos embarazos así como de situaciones tan temidas como la reacción de los hermanos.

"¡Nuestra “Nueva Normalidad”!🙆‍♀️¡Primer mes siendo 4...! ¡Menudo viaje...! ❤️" ha sido la última publicación en Instagram en el que hemos podido ver por fin juntos a los cuatro miembros de la familia.

Los comentarios de amigos y seguidores no se han hecho esperar, entre ellos algunos de populares rostros del cine y la televisión como Cristina Castaño, Mar Saura o Lidia San José. "Qué familia tan bonita" o multitud de corazones han inundado el perfil de Natalia Sánchez.