Malú: sus 10 mejores canciones

La de Malú es una de las voces más potentes y genuinas de nuestro país. Tras más de veinte años de carrera y un total de 11 álbumes de estudio, la madrileña es una de las cantantes más admiradas y queridas de nuestro país. Un talento musical que bien puede ser considerado toda una herencia familiar, ya que, la cantante es hija de Pepe de Lucía y sobrina del virtuoso guitarrista Paco de Lucía.

Una carrera repleta de éxitos que le ha llevado a ser admirada dentro y fuera de nuestro país. Además, no solo hemos disfrutado de su talento a través de la música, sino también en la pequeña pantalla, donde la hemos visto como coach de programas tan reseñables como La Voz.

Las 10 mejores canciones de Malú

No cabe duda de que escoger tan solo una decena de canciones de entre todos los grandes éxitos de Malú es prácticamente misión imposible. Por eso, hemos recopilado algunas de las más aclamadas, las más reproducidas, las más personales y, por supuesto, las que han marcado el rumbo de su carrera.

Aprendiz

Era el año 1998 cuando escuchábamos el debut de Malú y la canción que la llevaría directamente al estrellato, la misma que daba nombre a su primer disco. Con tan solo 16 y con una demostración vocal impresionante, su juventud no le impidió consagrarse como una de las voces más importantes de España. Todo ello con un tema compuesto, nada más y nada menos que, por Alejandro Sanz.

Toda

Fue una de las canciones más exitosas del año 2001 y un cambio de registro absoluto de la cantante, hacia un estilo más bailable. Un tema que se encuentra dentro de Esta Vez, el tercer disco de estudio de la madrileña.

Diles

Corría el año 2005 cuando la cantante lanzó el álbum Malú, donde encontramos esta reivindicación de amor ante el “qué dirán” en una letra cargada de sentimiento: "Que tus "te quieros" son el fruto del vacío / Que tú algún día me echarás de tu camino / Dicen que vivimos una farsa y es mentira / Diles, que nuestro amor es grande como el universo / Que en este corazón me sobran sentimientos/ Entre huracanes de pasión sin límites / Diles, que vivo y muero para darte amor."

Si Estoy Loca

Malú cantaba al dolor causado tras una ruptura amorosa con un único protagonista: la infidelidad. Un canto desgarrador que se encuentra dentro de su disco Desafío, sexto álbum de la cantante.

Blanco Y Negro

Fue el primer single de disco Guerra Fría, el primero del que Malú forma parte como compositora de las canciones. Una canción con la que consiguió ganar el premio de LOS40 a Mejor Canción Nacional.

Ahora Tú

También se encuentra dentro del disco Guerra Fría, el cual le llevó a una nominación a los Grammy Latinos en 2010. Ahora Tú es la historia de un enamoramiento, de todas las sensaciones y miedos que surgen cuando aparece "esa persona".

A Prueba De Ti

La fortaleza, el empoderamiento y el sentimiento de dejar ir en estado puro se convierten en protagonistas de una de las canciones más exitosas del disco Sí: "Lo siento mucho, no tengo más para ti / Si me tuviste, me dejaste ir / Si te amé, ya no sé ni tu nombre / Ya no existes en mi piel / Si lloré no recuerdo cómo fue."

Quiero

Con la llegada de Caos en el año 2015 conocíamos 12 nuevos temas cargados de optimismo como este Quiero. Una canción que habla de la liberación, algo que también queda reflejado a la perfección en su videoclip. Un álbum que también incluía sencillos como Cenizas, otro de los más aclamados del disco.

Fue la primera canción que conocimos de su disco Oxígeno, que también cuenta con grandes canciones como Contradicción o Ciudad De Papel. Un tema que se ha convertido en uno de los imprescindibles de su carrera y en el que Malú habla sobre la necesidad de desaparecer.

Es la última canción que hemos conocido de la cantante y, seguro, una de las más personales que haya entonado jamás, ya que, Malú lanzó durante su embarazo este tema dedicado a su propio bebé junto a Albert Rivera, cuyo nacimiento tuvo lugar el pasado 6 de junio.

Una carrera en la que, además de otro grandes temas en solitario como No Voy A Cambiar, Te Conozco Desde Siempre, A Esto Le Llamas Amor o Me Fui, también cuenta con colaboraciones que no podemos pasar por alto. Entre las más destacadas encontramos canciones de la talla de Vuelvo a Verte con Pablo Alborán, Que Nadie junto a Manuel Carrasco, Amigo con Melendi o Llueve Alegría, uno de los duetos más admirados de su carrera en compañía de Alejandro Sanz.

Y para ti, ¿cuál es la mejor canción de la carrera de Malú?