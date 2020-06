De Shakira a Nea: repasamos la lista completa en vídeo

Dieciocho canciones de la lista actual están interpretadas por chicas (ejemplo de paridad), y da la casualidad de que esta semana el repaso se abre y cierra con mujeres. En el puesto de farolillo rojo tenemos a Shakira, acompañada, eso sí, de Anuel AA, con Me gusta, tema que alcanzó en el #8 su mejor posición y que lleva 22 semanas en el chart. Y en el número uno, Nea, la compositora sueca metida a solista que está triunfando en toda Europa con Some say. La lista es también variada en cuanto a estilos y procedencia, como podrás comprobar en el vídeo de la parte superior; en él, repasamos las 40 posiciones, en rigurosa cuenta atrás, con los clips de todas las canciones. También recordamos la que nos ha dejado este sábado: Si me dices que sí, de Reik con Farruko y Camilo.