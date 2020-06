Juana se derrumba en ‘MasterChef’ y Samantha se emociona al verla

MasterChef vivió este lunes la última expulsión antes de la semifinal del concurso. Fue un programa lleno de emociones. Ya son muchas semanas y las fuerzas de los aspirantes empiezan a flojear. Anoche, de hecho, Juana, la aspirante más veterana de la edición, estuvo a punto de tirar la toalla después de una primera prueba en la que terminó derrumbándose.

Los concursantes tuvieron que enfrentarse a un desafío muy exigente. El jurado y Florentino Fernández, invitado de la noche, disfrutaron de un picoteo que pidieron a través de un tablet. Hummus con crudités de verduras, ceviche de lubina, taco al pastor o wok de ternera y verduras fueron algunos de los platos que tuvieron que preparar para estos comensales.

Juana, sin embargo, se vio desbordada y quiso abandonar. "En mi vida me he rendido con todo lo que me ha pasado... Me está superando mucho todo", dijo la concursante, que no lo pudo evitar y rompió a llorar.

Samantha Vallejo-Nágera, al verla tan frágil, se emocionó y se acercó a ella para darle ánimos. También la apoyaron sus compañeros, gritando su nombre y mostrándole todo su cariño.

Juana, la concursante expulsada

A pesar de todo, Juana terminó siendo la aspirante eliminada de la noche después de pinchar en la última prueba, donde tuvieron que reproducir un postre de la pastelera Valentina Lorieto.

"Juana, estamos todos muy contentos de que hayas hecho MasterChef. Estamos todos muy orgullosos de lo que has hecho, de tu actitud durante todo el concurso, de todo lo que has vivido y de tu evolución en la cocina. No sé si bautizarte como la abuela de España", dijo Pepe Rodriguéz.

Y añadió Jordi Cruz: "Por MasterChef han pasado muchas personas más o menos de tu edad. Se lo han currado, han llegado lejos, pero no tanto como tú. Y nos han robado el corazón, pero no tanto como tú. El confinamiento nos ha quitado los besos, los abrazos y ahora que te vas yo me voy a quedar con las ganas de darte uno muy grande"