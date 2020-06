Mila Ximénez habla por primera vez de su cáncer en una revista

El pasado miércoles, Mila Ximénez entró telefónicamente a Sálvame para contar que tiene un cáncer de pulmón. Desde entonces, la colaboradora no volvió a pasarse por el programa de Telecinco (aunque ya ha avisado que volverá pronto a su puesto de trabajo) y tampoco habló en ningún otro medio de comunicación sobre su enfermedad.

Esta semana, sin embargo, Mila ha querido pronunciarse y compartir con la gente todo lo que está viviendo. "El cáncer me parece un imbécil que se ha instalado en mi vida y no sabe dónde se ha metido", dice la también exconcursante de GH VIP en una entrevista para Lecturas en la que asegura que va a luchar contra esta enfermedad.

"El que sea más fuerte, que gane, pero creo que voy a ganar yo. ¡Tengo mucha guerra que dar todavía!", añade, optimista, aunque también puntualiza que no está siendo nada fácil. "Siento un dolor insoportable, pero no quiero medicarme, quiero saber lo que es el dolor de un cáncer".

Mila también ha contado cómo se tomó la noticia su hija Alba: "Se quedó en shock, me preguntó que desde cuándo lo sabía, y cuando le dije que una semana, al principio, se enfadó. He jurado a mi hija que no me voy a ir. ¡Me necesita muchísimo! ¡Jamás le he fallado un juramento!".