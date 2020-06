Álex Lequio: los emotivos recuerdos de su madre Ana y su prima Celia el día que cumpliría 28 años

Este 23 de junio, Álex Lequio cumpliría 28 años. El joven, que falleció el pasado 13 de mayo tras una dura lucha contra el cáncer, sigue estando muy presente en la vida de sus padres y su familia, que pasará por primera vez este día sin su presencia.

En este día especial, su madre Ana Obregón ha querido rendirle homenaje a través de este bonito álbum de fotos y unas palabras muy emotivas: "Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado", comienza la actriz.

"Tengo el honor de ser tu madre, de haberte visto crecer, jugar, estudiar, reír, superarte, madurar, trabajar, brillar, amar, dar, sufrir, llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita. Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños", continuaba Ana Obregón.

"Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tú y al soplarlas estoy segura de que escucharás el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas. Muchas felicidades hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre 💔".

Por su parte, su prima, Celia Vega-Penichet, le ha recordado con esta imagen en Instagram y unas emotivas palabras: "Happy birthday to my partner in crime (feliz cumpleaños a mi compañero), sonrío pensando en los recuerdos de tus 27 cumpleaños, demasiados pocos, pero cada uno de ellos es mejor que el otro. Te echo mucho de menos. Espero que estés dónde estés, nos oigas cantarte hoy cumpleaños feliz. Te quiero mucho".

El pasado 13 de mayo, Celia compartió en Instagram uno de sus momentos más dolorosos para despedir a su primo Álex, a quien estaba muy unida. "Cómo me gustaba discutir contigo, argumentar y que nos sacáramos de nuestras casillas y de nuestras zonas de confort. De reírnos hasta llorar y de llorar juntos hasta quedarnos dormidos", escribía en este post.

Al hijo de Ana Obregón le diagnosticaron leucemia en el año 2018. Fue entonces cuando se trasladó al hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Estados Unidos para someterse a un tratamiento, siempre acompañado de sus padres. Álex luchó hasta el final y siempre con una sonrisa. Nos dio a todos una lección de vida.