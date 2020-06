Topic, sobre su colaboración con Juan Magán: “No estaba convencido al 100%”

Cada vez son más los artistas de distintos géneros que se alían para regalarnos verdaderos hits. Y es que lo que parecía una moda, se ha convertido en una tendencia sin caducidad.

Sí, hablamos de la fusión de los artistas de la escena latina con los DJs internacionales que conquistan los festivales de la música electrónicas. Algunos de ellos son el sueco Topic y el catalán Juan Magán. En 2018, ambos unieron sus talentos en Solo Contigo, una canción con la que el productor pudo conocer su nueva faceta.

Así nos lo ha desvelado a LOS40. "Fue por mi amigo Nico Santos, que también ha hecho dos canciones con él. Estábamos en el estudio juntos y él me animó a probar algo en español. Tengo que admitirlo, no estaba convencido al 100%. Pero nos pusimos a ello y me empezó a gustar. Entonces buscamos un cantante español y es cuando me dijo que conocía Juan Magán. Le envió la canción y estaba muy dispuesto a hacerlo, y lo hicimos", confiesa.

Pero, ¿con qué otro/a artista de habla hispana continuaría desarollando su faceta más versátil? "Ozuna, me encanta, o Bad Bunny", declara. Hemos de recordar que "el negrito de ojos claros" ya colaboró con Black Eyed Peas, por lo que no sería la primera vez que escucharíamos la fusión de su voz con los ritmos electrónicos.

"Creo que los géneros musicales se están uniendo cada vez más últimamente por Spotify. Las redes sociales se están uniendo también. Creo que es tiempo en que las colaboraciones entre artistas de diferentes géneros están surgiendo. La música latina, creo que fue en 2017 o 2018, se hizo grande con Despacito, y ahora se ha hecho muy mainstream. Va a durar mucho tiempo", explica el productor de Breaking Me, canción que ya forma parte de la Lista de LOS40.

Para él, la idea de colaborar con algún artista latino no es una simple idea, sino una meta. Asegura que "no ha decidido todavía lo que querría hacer", pero que está "abierto a estas oportunidades". Y tú, ¿con quién crees que se animará a dar el siguiente paso en su carrera? A nosotros nos ha adelantado que su próximo sencillo tendrá de nuevo la voz de A7S, pero, ¿y el resto de proyectos?