Pol Granch: “La idea detrás del vídeo de ‘Chocolatito’ me ha servido para liberarme”

Pol Granch saca un nuevo álbum del horno el próximo 26 de junio. A principios de mes nos adelantaba otra pequeña muestra de lo que está por venir con el tema Tengo que calmarme, título que da nombre a su próximo trabajo y una canción vibrante que mezcla el pop con el R&B con una estética ochentera muy cuidada.

El hispanofrancés ha charlado un rato con nuestro querido Jesús Taltavull en LOS40 Instagram Live sobre Chocolatito, sencillo que estrena mañana, algunas novedades de su próximo lanzamiento y el balance que hace un año después desde que lanzara Late, su primer single.

"Es como hacer un bebé. Es la primera vez que puedo decir que va a salir algo mío en físico y estoy más de los nervios que contento; quiero ver cómo lo recibe la gente", ha afirmado sobre Tengo que calmarme, este primer LP tan esperado.

Lo que rodea a Chocolatito, su nuevo single

El confinamiento le ha parecido una auténtica locura, como a todos. Justo un día antes había lanzado Millonario, por lo que tampoco le supuso mucha preocupación porque su deseo era, sobre todo, que la gente lo obtuviera en digital. 3 meses después, Pol ha podido volver a grabar un videoclip en exteriores (respetando la distancia de seguridad, eso sí), concretamente el de Chocolatito, el último adelanto antes del estreno de su nuevo disco.

Sobre la estética que envuelve a esta canción -y a todo el conjunto del álbum-, el artista de 22 años ha confesado que le apetecía hacer ese cliché tanto visual como musical muy característico de los 70 y volver a lo de antes. "La imagen que quería dar y transmitir con el vídeo de Chocolatito está totalmente plasmada", ha asegurado. Un vídeo musical en el que podremos verle, como ya ha enseñado en Instagram, rompiendo con lo establecido y con los roles de género con una estética andrógina. "[La idea de mostrarse así] viene un poco para liberarme en mi cabeza. Me apetecía vestirme así y romper un poco. Me gusta romper y enseñar que unas medias no solo se las puede poner una chica o un chico; romper con las cosas y normalizarlo", ha declarado.

Charlando un poco sobre la parte compositiva, Taltavull ha preguntado al joven si alguna vez ha estado con alguien aun sabiendo que estaría mejor con otra persona y si, finalmente, ha tenido la valentía de decirle: "te quiero tanto que te dejo ir", a lo que Granch ha contestado: "No sabría decirte si tenido esa sensación de verdad; sí que en mi cabeza por locuras o inseguridades me he sentido así alguna vez, pero la verdad es que nunca he tenido la valentía de decírselo a nadie. Por eso he hecho esta canción de un modo desenfadado, pero enfadado al mismo tiempo", ha contado.

De su faceta como compositor ha expresado que no podría escribir una canción directamente en un papel, pero ha dicho que muchas veces escucha letras suyas que le llevan a otros caminos muy diferentes que quiere explayar. "Escucho la melodía que suena y me pongo a escribir encima de ello... y lo que vaya saliendo", ha indicado.

Ahora bien, también ha admitido que "late más en el desamor" y que se le da mejor escribir sobre esta otra cara menos agradable del amor. "Soy un poco dramático y siempre voy a tirar por los desamores. Me gusta estar abajo y saber cómo se está abajo para subir luego", ha manifestado.

Desde Late hasta su colaboración con Soge Culebra

También un par de días Pol Granch ha lanzado Cuando me mirabas, una colaboración junto a Walls y Soge Culebra, con quien le ha hecho muchísima ilusión trabajar. "Es un chaval que llevo escuchando toda la vida. Era el fan número 1 y cuando me habló para colaborar dije: 'dónde firmo'", ha contado.

Ha reconocido que todo lo que le está pasando (que no para y va muy rápido) le da "un poco de mareo". "Todos los sitios en los que he estado y todas las personas que he conocido es una locura. Inexplicable", ha añadido sobre cómo quiere fotografiar tanto lo bueno como lo malo para no olvidarse de nada. "No puedo calmarme literalmente", ha apostillado. Y es que en tres palabras se definiría como Saco de nervios.

Para este joven artista, el momento más duro que ha vivido hasta ahora ha sido el hate en general (por ejemplo, los comentarios que recibía en Factor X, aunque fueran constructivos, se los tomaba muy a pecho); que sus palabras y declaraciones se saquen de contexto o que no se entienda lo que él quiere decir. Es por eso que muchas veces se mantiene alejado de las redes sociales, una plataforma en la que cada vez más intenta estar más presente. "Se me hace todo muy grande", ha señalado.

Del mismo modo, ha admitido que es muy supersticioso (siempre cuenta las rayas blancas de los pasos de cebra que cruza), que si no fuera músico habría sido guarda forestal y que empezó a componer canciones con 12 años, aproximadamente, en el momento en que su padre le regaló una guitarra. Además, nuestro compañero le ha sometido a un juego de elegir entre dos opciones lo primero que le dictara la cabeza (o el corazón). Esto ha respondido: