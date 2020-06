Mónica Naranjo: sus 10 mejores canciones

No es casualidad que Mónica Naranjo esté considerada una de las voces más potentes de nuestro país. Triunfó dentro de nuestras fronteras desde su álbum debut en 1994, pero también lo ha hecho fuera de ellas. Tanto que, en países como México se ha consagrado como una de las grandes estrellas de la música.

Perfeccionista en cada una de sus canciones y arriesgada en sus proyectos, Mónica Naranjo se ha ganado los corazones de millones de fans gracias a un gran registro vocal, que le ha permitido explorar en todo tipo de estilos, desde el más lírico hasta la samba pasando por sonidos electrónicos.

Una artista que no solo es admirada por su música, ya que, a nivel personal se ha convertido en todo un referente en la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI+. Implicándose dentro y fuera de nuestro país, participando en la manifestación en Costa Rica para celebrar la ley del matrimonio igualitario o en el World Pride de Nueva York. Aquí, fue la encargada de dar el pregón inaugural de las fiestas del Orgullo más corto y recordado de los últimos tiempos.

Las 10 mejores canciones de Mónica Naranjo

Con ocho álbumes de estudio en el mercado y dos EPs, el último de ellos Mes Excentricités Vol.2 que saldrá a la venta el próximo viernes y del cual ya conocemos el single ¡Hoy No!, escoger tan solo 10 canciones de toda la carrera de Mónica Naranjo no resulta fácil. Pero sí que sabemos que hay algunas que no pueden faltar en nuestra selección. ¡Sube el volumen!

Solo Se Vive Una Vez

Uno de los más exitosos temas que se encuentran en su primer y homónimo álbum lanzado en 1994. De hecho, en la edición latinoamericana del disco ésta fue la canción que le dio título a su primer trabajo y cuyo videoclip volvió a grabar en 2014. Una carrera musical que presentaba a una atrevida Mónica Naranjo con su icónico pelo bicolor dispuesta a comerse el mundo.

Desátame

Corría el año 1997 cuando conocimos este éxito dentro de Palabra De Mujer que, en muy poco tiempo, se convertía en todo un himno. Una demostración de potencia de voz en estado puro.

Pantera En Libertad

Si hay algo que demuestran las canciones de Mónica Naranjo es que ella es una mujer empoderada donde las haya y éste, un canto al respeto y a la libertad con el que ha marcado a generaciones enteras.

Sobreviviré

Sin duda este es el tema más icónico de toda la discografía de la catalana. "El tema que marcó un antes y un después en mi vida fue sin duda Sobreviviré. Es que al final, el texto esconde una gran verdad y cuando los textos esconden verdad, la gente se identifica.”, así lo explicaba la propia Mónica Naranjo a LOS40 cuando Minage, uno de sus más admirados proyectos, discográficos cumplía 20 años.

Enamorada

Otro de los grandes temas que se encuentran dentro de Minage, el álbum creado en honor a uno de sus grandes referentes musicales: la cantante italiana Mina. Tanto el videoclip como los ritmos, algo más lentos que en éxitos anteriores, hacen de Enamorada una canción que derrocha sensualidad.

No Voy a Llorar

Dentro de su cuarto álbum de estudio, llamado Chicas Malas en su versión en español y Bad Girls en su versión en inglés, éste es uno de los sencillos que ha pasado a la lista de grandes clásicos de la Pantera de Figueres, así como Sacrificio, también incluida en este disco.

Europa

Fue el primer single del disco Tarántula y con el que batió el récord de ser la canción más reseñada en menos tiempo en iTunes Store España. Una canción repleta de metáforas y símbolos en su letras, así como con una mezcla de lo más sorprendente en su sonido, entre ópera y rock. Para muchos, una obra maestra.

La versatilidad de Mónica Naranjo queda más que demostrada en este álbum, uno de sus proyectos más ambiciosos (con perdón de Minage) en el que la fórmula ópera rock destaca en muchas de las composiciones. De riguroso blanco y negro, este clip de 5:53 minutos de duración narra la desgarradora historia de una madre que pierde a un hijo.

Doble Corazón

Una de las más exitosas de las que encontramos dentro de su EP Mes Excentricités Vol. 1 que también contiene el éxito Libre Amar. Aquí los sonidos electrónicos vuelven a tomar las riendas en una canción poderosa, acompañada por un videoclip digno de una diva de la música.

Con un registro totalmente diferente y de nuevo en inglés, Mónica Naranjo sorprendía con esta canción, cabecera del reality de televisión La Isla de las Tentaciones, del cual fue presentadora el pasado año. Un tema que supuso un nuevo reto para ella y que, como la propia cantante afirmó, le conquistó por ser tan diferente a su propio sonido.

Con treinta años de carrera musical a sus espaldas, tampoco nos olvidamos de otros grandes éxitos de su discografía como If You Leave Me Now, Kambalaya, Sola, Fin, Ahora Ahora o Tú Y Yo Y El Loco Amor. Una trayectoria que continúa con fuerza, con un nuevo EP, así como con la reedición de Minage, que se espera para finales de 2020.

Y tú, ¿con qué canción de Mónica Naranjo te quedas?