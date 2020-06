Miley Cyrus explica el motivo por el que lleva seis meses sin drogas

Miley Cyrus ha concedido una entrevista a Variety en la que ha asegurado que lleva seis meses sobria. Ha explicado que todo empezó el pasado noviembre cuando tuvo que someterse a una cirugía en sus cuerdas vocales. Tuvo que permanecer en silencio durante un tiempo y dejar de cantar, pero esa etapa la ayudó a reflexionar y hacer introspección.

“Mi médico examinó mis cuerdas vocales y dijo: ‘Nadie tímido tiene que someterse a esta cirugía. Esto es por el uso excesivo de las cuerdas vocales’. No es de extrañar que tenga esto. He estado de gira desde que tenía 12 años, pero ni siquiera la gira es la parte difícil. Es que terminas quedándote despierta hasta tarde por los meet & greet y cosas así. Y obviamente hablo un montón”, contó sobre su afección en aquel momento.

Quería mejorar su faceta artística y la sobriedad se convirtió en algo imprescindible: “Ha sido muy importante para mí durante el último año llevar un estilo de vida sobrio, porque realmente quería pulir mi oficio”, admitió. Pero no ha sido solo eso. Este tiempo le ha dado para pensar en su salud mental y para ahondar en la vida de sus padres, y le ha llevado a optar por dejar las drogas.

“Había estado pensando mucho en mi madre; ella fue adoptada, y heredé algunos de los sentimientos que tenía. Los sentimientos de abandono, así como el deseo de demostrar que eres querida y valiosa. Los padres de mi padre se divorciaron cuando él tenía 3 años”, confesó sobre todo lo que ha tenido su mente ocupada en este tiempo.

“Recorrí mucha historia familiar, que tiene muchos problemas de adicción y salud mental. Así que sólo pasé por eso y me pregunté: ‘¿Por qué soy como soy?’ Al comprender el pasado entendemos el presente y el futuro mucho más claramente. Creo que la terapia es genial”, aseguró y parece que es lo que ha estado haciendo últimamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) el 21 Jun, 2020 a las 9:24 PDT

Sabe que sin dejar las drogas no es tarea fácil: “Es realmente difícil porque especialmente siendo joven, existe el estigma de que ya ‘no eres divertida’. Es como, ‘cariño, puedes llamarme muchas cosas, pero sé que soy divertida’. Lo que me encanta es despertar al 100%, el 100% del tiempo. No quiero despertarme mareada. Quiero despertar sintiéndome lista”.

Los que parece que no han seguido sus pasos son sus padres. Ella bromea sobre el asunto: “Una de mis entrevistas favoritas es cuando dije que ‘cualquiera que fume hierba es un tonto’. Me encanta volver a enviarles esa entrevista a mis padres, que son grandes fumadores, de vez en cuando”.