Una reunión misteriosa con Christopher Nolan, un desvanecimiento y un bombón. Podría servir como base para el guion de una película de Hitchcock o para un sketch de los Monty Python, pero la anécdota es completamente real y le pasó a Robert Pattinson antes de saber que era el elegido para coprotagonizar Tenet.

El actor de Crepúsculo y El faro recibió una llamada a principios del año pasado. Nolan, mítico director de El caballero oscuro e Interstellar, quería reunirse con él. Aunque Pattinson no tenía ni idea de por qué quería verle a precisamente a él. ¿Se trataba de un nuevo proyecto?

"Estaba en Londres y no sabía qué estaba ocurriendo", explica el actor en una entrevista con Entertainment Weekly. "Estaba aterrorizado cuando recibí una llamada de no se sabe dónde preguntándome si quería volver a Los Ángeles. Fui a reunirme con él [Nolan] y hablamos durante tres horas. No tenía ni idea de por qué nos estábamos reuniendo ni de qué trataba el asunto", explica el actor.

"Empecé a revisar su filmografía para tratar de predecir qué tipo de género de película haría después [su última película fue Dunkerque]. Después de horas y horas hablando, me dijo: 'Estoy escribiendo esto. ¿Te gustaría leerlo?'". El shock debió dejar a Pattinson completamente descuadrado, y lo que pasó después de ese ofrecimiento fue uno de los peores momentos que el actor ha vivido en su carrera.

"Había una caja de chocolatinas en el centro de la mesa. De repente, al final de la conversación, tuve una descomunal bajada de azúcar. Creía que me iba a desmayar de haber estado hablando durante tantas horas. Traté de concentrarme. Entonces pedí uno de los dulces y entoncs él acabó la reunión inmediatamente. Y yo pensé: 'Dios mío. La he jo****'".

Entre el desmayo, el misterio en torno a la trama de la película –que él mismo confesó no entender demasiado–, la petición de Nolan y el miedo de haber metido la pata durante una reunión que podría catapultar definitivamente su carrera en Hollywood, Pattinson pasó uno de los peores tragos de su vida. Gracias a Dios, Nolan no tuvo en cuenta este desliz y lo eligió para protagonizar Tenet junto a John David Washington.

A ambos los veremos en la película el próximo 31 de julio, fecha del estreno. Mientras esperas, puedes leer aquí todo lo que sabemos sobre la nueva Guerra Fría Cuántica de Nolan.