Zendaya cuenta qué debemos esperar de Rue en la segunda temporada de ‘Euphoria’

El rodaje de la segunda temporada de Euphoria continúa paralizado. La grabación estaba prevista para empezar a mediados de marzo, sin embargo, se canceló hasta nuevo aviso debido al empeoramiento de la situación del coronavirus -especialmente en EEUU-, una noticia que desanimó a los fans ansiosos de conocer este año qué pasaría con la relación entre Rue y Jules, entre otros personajes.

Gracias a un encuentro virtual organizado por Variety entre Zendaya y MJ Rodríguez (Pose), hemos podido conocer qué debemos esperar de la protagonista en esta segunda entrega.

La actriz explicó que los guiones ya estaban escritos, que incluso llegaron a hacer prueba de cámaras, de maquillaje y peluquería y que el set de rodaje también estaba montado. "Estaba emocionada de volver al trabajo", aseguraba. "Pero claro, pasó todo esto y estoy agradecida de estar en la posición en la que estoy. No me puedo quejar. Tengo suerte de estar sana y salva y de saber que aún tengo un trabajo que me estará esperando", expresaba.

Zendaya declaró que hacer de Rue ha sido un punto álgido en su carrera actoral. Después de haber sido una chica Disney quería hacerse valer y demostrar de lo que es capaz de ofrecer profesionalmente. "Creo que lo único que queríamos hacer era que la gente se sintiera representada a través de nuestro trabajo", dijo. "Y eso es todo lo que quiero seguir haciendo: enseñar el lado humano de lo que hace una drogadicción a una persona. Ojalá vuelva a hacerlo de nuevo", ha contado sobre lo que podremos esperar de la siguiente temporada de Euphoria.

Igualmente, ha confesado que cuando era pequeña quería el título de productora, "porque quería aprender todo lo que se hace tras las cámaras". "Mi esperanza es que cuanto más pueda hacer cosas detrás de las cámaras, más voces puedo alzar sin que sea necesariamente la mía", concluía.

Parece que habrá que esperar hasta 2021 para descubrir los derroteros que tomarán las vidas de Jules, Rue, Maddie, Nate, Kat, Fez y Cassie... y conocer más novedades de esta popular serie de HBO.