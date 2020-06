Natalia Lacunza y sus planes de este verano: “Quería ir a una casa rural con todos mis compañeros de ‘OT’”

La crisis del covid-19 ha hecho que este año las vacaciones sean totalmente diferentes. Aunque nos encontremos en “la nueva normalidad”, son muchas personas las que no van a hacer muchos planes. Como mucho una escapadita por territorio nacional y, por supuesto, con todas las medidas necesarias para no contagiarse del virus.

Otras personas van a estar trabajando sin parar. Es el caso de Natalia Lacunza quien ha anunciado una pequeña gira de verano en formato acústico. La cantante ha confirmado de momento que estará en Gijón, Barcelona, Murcia y Pamplona y que será “un pequeño aperitivo” de la gira que comenzará en octubre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Lacunza (@natalialacunza) el 19 May, 2020 a las 11:08 PDT

De este modo, Lacunza se pasará parte del verano viajando por el territorio nacional para que sus fans disfruten de su música en vivo. Pero ¿qué hará la joven en su tiempo libre? Natalia nos ha contestado a esta pregunta:

“Pues no sé si voy a tener tiempo para algún tipo de vacaciones, la verdad. Porque vamos a tener un montón de cosas entre manos. Pero ya voy a viajar cantando así que estoy bastante contenta. Además, esta primera semana de julio ya me voy a Andalucía a firmar discos. Entonces espero tener aunque sea un ratito para poder estar en la piscina del hotel y aprovechar. Es verdad que me gustaría irme a Galicia con mis amigos o mi pareja para desconectar. Pero no sé si va a poder ser posible, pero me encantaría.”

Además, hemos querido saber si ha planeado algo con sus ex compañeros de Operación Triunfo 2018. Y parece que había plan hasta que llegó el confinamiento:

“Pues mira, eso estábamos mirando hasta que pasó todo lo del confinamiento. Queríamos irnos a una casa rural todos juntos porque el año pasado estuvimos en las Baleares una semana y nos lo pasamos genial. Queríamos repetirlo todos los años, pero no sé si lo vamos a poder hacer, la verdad. Yo es que estoy esperando a que se cierre el calendario para poder organizarme porque me gustaría mucho.”

Sin duda, le espera un verano movidito a Natalia Lacunza. ¿Finalmente podrá escaparse con sus antiguos compañeros de la academia a una casa rural?