Pol Granch estrena ‘Chocolatito’: mira el video y la letra

Ya sabes que no me controlo,

cuando tú estás cerca de mí,

te quiero pero solo un poco,

todo no va a ser para mí,

para mí,

todo no va a ser para ti.



Que yo hace tiempo que me he vuelto loco,

con tus mil maneras de sentir,

que ya lo sé que sigo todo roto,

todo me sabe a ti.

Para qué mirarnos,

si tu piel ya no roza la mía,

porqué llamarnos,

sé que nos conocemos muy bien,

pero es tan extraño,

quédate con él si te da lo que yo no te he dado.

Uh, uh… Yeah

Tu tan chocolatito espeso,

yo solo un cola-cao para dormir,

últimamente pierdo peso,

vacías mis ganas de vivir.

Deja de arder,

que tu cuerpo quema mi cordura,

quiero saber que esto no es real.

Para qué mirarnos,

si tu piel ya no roza la mía,

por qué llamarnos,

sé que nos conocemos muy bien,

pero es tan extraño,

quédate con él si te da lo que yo no te he dado.

Quédate, quédate, quédate con él…

quédate con él,

quédate con él si te da lo que yo no te he dado.