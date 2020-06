Tones and I: “Cuando escribí ‘Dance Monkey’ estaba tocando en la calle”

La artista australiana Toni Watson, conocida como Tones and I, ha pulverizado decenas de récords y números 1 gracias a su éxito Dance Monkey. LOS40 tuvimos la oportunidad de charlar con ella en esta entrevista virtual en la que la artista nos habla de su hit Dance Monkey, de cómo ha pasado el confinamiento, de sus inseguridades y de las nuevas canciones que están en camino.

Tones and I nos confiesa que ha pasado estos meses tan raros escribiendo música. Aprovechamos para darle la enhorabuena por su tremenda actuación en el Show de Jimmy Fallon, pero reconoce que le recorrió una gran inseguridad: "fue muy estresante, estaba muy nerviosa y tenía miedo de haber metido la pata. Me pasó porque era la primera vez tocando en un programa de televisión. Estaba muy nerviosa, así que pensé que había hecho un mal trabajo, ahora miro atrás y digo: vale, estaba todo en mi cabeza, lo hiciste bien, no seas tonta. Estaba ansiosa y fue un momento abrumador".

Sobre el brutal éxito de su hit Dance Monkey, que ha sido Número 1 en LOS40 y en multitud de países, la artista dice: "Cuando escribí Dance Monkey, estaba tocando en la calle (...) solo escribía música para tocar en la calle", cuenta Tones and I. "Ni si quiera creía que podía alcanzar algo así en Australia, mucho menos en el resto del mundo. Es una locura".

Toni Watson, a.k.a. Tones and I. / Warner Music

Pero reconoce que no cree que sea su mejor canción: "No creo ni que esté entre mis 5 mejores temas. No pensé que esta canción pudiera llegar tan alto, solo la publiqué porque unos amigos querían escucharla".

Tones and I cuenta que comenzó a tocar en las calles de su ciudad, Byron Bay (en Australia), hace unos cuatro años y que no lo hacía por dinero, sino porque sentía la necesidad de tocar. "No lo hice por el dinero, realmente era como una propina", cuenta, "mi meta era vivir de esto".

Como ella misma relata en esta entrevista, podría haberse grabado y haber subido sus vídeos a Youtube, pero prefiere tocar en la calle, donde ve al público para el que está tocando. "Sé que es una manera más difícil de hacerlo y da más miedo, pero no lo hice porque quisiera ser famosa, sino porque quería tocar en directo".

Tones and I, en imagen promocional. / Warner Music

El más reciente lanzamiento de Ur So F**king Cool es un gran zasca de la artista australiana "para toda esa gente que se cree lo más". Sobre ello y sobre las redes sociales, Tones and I reflexiona: "Creo que las redes sociales han llevado a la gente a dar un paso atrás. Creo que todos estamos sobreexpuestos y estamos reculando porque es demasiado, hemos llegado a un punto en el que no sabemos lo que es real y lo que no. Creo que no hay nada genuino en las redes sociales, no importa lo que veas, que ya no sabes si lo han editado o si es falso, si es un producto o si han pagado por subirlo".