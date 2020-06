Lola Índigo desvela la lista de cosas “sin sentido” que pidió por Internet en cuarentena

El lanzamiento de 4 Besos de Lola Índigo no ha pasado desapercibido en la industria de la música, y tampoco en la pequeña pantalla. La cantante ha pisado el plató de El Hormiguero para hablar de este lanzamiento, aunque, como es de costumbre, no fue el único tema de conversación.

De hecho, la conversación con Pablo Motos comenzó con diversos comentarios acerca de su outfit. Un traje muy al estilo andaluz con el que la cantante quiso rendir homenaje a su tierra. Gracias a esto se ganó el aplauso del público allí presente.

Pero vayamos al grano. Lola ha pasado la cuarentena en la casa rural de un pueblo de Granada, El Padul. Intentando entretenerse durante las 24 horas del día, y al igual que la gran mayoría de los españoles, pidió varias cosas "sin sentido" por Internet.

"Me compré unas gomitas de colores para hacerme trenzas, me pinté el pelo de colores y luego no salía, me compré unas pestañas postizas para aprender a ponérmelas porque no sé...", confesó la cantante. Aunque no fue lo único que añadió a su lista, pues también pidió una comba para hacer deporte que acabó llegando cuando ella ya había abandonado la casa.

Entre los planes de la granadina también estaba el de disfrutar de largas sesiones de las producciones de Disney. Hannah Montana se convirtió en la protagonistas de horas y horas de entretenimiento.

Y tú, ¿te sientes identificado/a con la manera en que Lola intentó esconder su aburrimiento durante la cuarentena? ¿Qué cosas sin sentido pediste tú por Internet?