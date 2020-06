La faceta desconocida de Andrés Velencoso (que Jon Kortajarena sí sabía)

Durante años hemos visto a Andrés Velencoso en las más diversas situaciones siempre delante del objetivo de un reputado fotógrafo que plasmaba la intensidad del modelo y actor. Lo que desconocíamos hasta la fecha es que ese talento también existe cuando es él mismo el que se pone detrás del objetivo.

Lo hemos descubierto gracias a una de sus más recientes publicaciones en Instagram en la que el gerundense cita a GQ Spain, el medio con el que suele colaborar en esta faceta desconocida hasta la fecha para la mayoría.

"Durante muchos años no hablé de mis fotos por pudor. Quizá los prejuicios o la angustia al qué pensarán no me han dejado mostrar mi trabajo antes. ¿Cómo evitar cierta sensación de incomodidad al referirme a mi propia obra? A veces, mis imágenes me hacían sentir desnudo; otras, recuerdo el momento en el que las hice como apenas un sueño" empieza explicando Andrés Velencoso.

"Nos reunimos Daniel, director de esta revista, y yo el pasado diez de marzo en un bar junto a la redacción de Condé Nast, un día antes de mi cumpleaños y pocos antes del confinamiento. Qué extraño y qué lejos queda ahora ese momento. Por fin conseguimos sentarnos juntos después de meses intentando vernos y buscar una fórmula para colaborar juntos. Llevo muchos años unido a GQ y queríamos darle una nueva forma a esta relación. Le comenté entonces que iba a estar unos días por Tossa de Mar, en Girona, y que aprovecharía para hacer limpieza de las fotos que tenía allí. Tal vez ese podría ser un primer paso" resume el modelo y actor sobre el paso que le llevó a revisar su material.

"Con el paso de los días, ese primer paso se convirtió en un salto enorme: no hice limpieza sino una selección que comparto ahora con todos vosotros. Con estas fotografías, todas realizadas por mí, abro una pequeña -e inédita- ventana a mi mundo. Son fotos íntimas, de viajes, de momento bonitos y retratos queridos que he conseguido ‘salvar’ de todas mis mudanzas. En el fondo, las veo y pienso que retratar a la gente es lo que más me gusta hacer, captarles en su entorno, atisbar un gesto, medir su luz. Es un segundo, a veces preparado otras fugaz, en el que casi nunca sabías qué esperar tras disparar la cámara. Muchas veces, o todas quizá, lo único que busco es comunicarme a través de los otros" explica el de Tossa de Mar acompañado sus palabras de varias sesiones de fotografías en blanco y negro, una de las cuales está protagonizada por Jon Kortajarena.

"No recuerdo la primera vez que llegó una cámara de fotos a mis manos, pero lo que sí recuerdo son los clientes del bar de mi padre que, después de varias sangrías de cava, comenzaban a darle rienda suelta a sus propios carretes de imágenes. Yo, casi siempre frente a ellos, comenzaba a preguntarme qué demonios era ese aparato maravilloso. No fue hasta muchos años después, inspirado por los grandes de la fotografía con los que he tenido el honor de trabajar" continúa Andrés Velencoso.