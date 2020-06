La polémica entre J Balvin y Shakira que ha sacudido las redes

Desconocemos el estado de la relación entre dos de los artistas colombianos más reconocidos a nivel mundial: J Balvin y Shakira. Pero si juzgamos los comentarios que se han podido leer durante horas en las redes sociales por parte de algunos usuarios no parece que sea la mejor.

Durante todo el día ha sido tendencia a nivel mundial el hashtag #JBalvinisOverParty en el que seguidores de la artista de Barranquilla han criticado la actitud que tuvo el de Medellín al hablar de su compatriota.

Todo sucedió durante un encuentro digital organizado por Billboard en el que los protagonistas eran Black Eyed Peas y los colaboradores de su nuevo álbum de estudio. Allí estaban varios de ellos como Maluma y J Balvin. Después de que la entrevistadora preguntara a Will.I.Am con quien de los artistas tenían que haber sido más flexibles a la hora de colaborar se produjo el polémico momento que reproducimos.

#JBalvinIsOverParty por burlarse de @shakira en una entrevista.

Shakira puso la música colombiana en el mapa, sin ella, hoy muchos cantantes, incluso tu @JBALVIN no existirías.pic.twitter.com/yTCdxl7Z3d — InfoNews Latino (@Infonewslatino) June 25, 2020

TRADUCCIÓN DEL POLÉMICO MOMENTO EN BILLBOARD - Will.I.Am: Fui mas flexible con Shakira - J Balvin: (risas) - Maluma: Hey amigo, eso no es nada gracioso. - J Balvin: Nunca he trabajado con Shakira supongo que así debe ser (risas) - Will.I.Am: De hecho, aprendí mucho de ella porque su manera de trabajar es como si estuvieras en la escuela. Ella conoce cada aspecto de una canción y me ayudó a mejorar muchas cosas: la letra, el sonido, el ritmo... de una manera muy cortes. Primero el paso 1, luego el paso 2, luego el 3..." -J Balvin: Entonces ella te regresa al paso 1. Puedes llegar al paso 7 o al 10 y al final vuelves al 1. El 1 es el 1.

El tono sarcástico y las risas de J Balvin no han sentado demasiado bien al fandom de la colombiana en todo el mundo que inmediatamente critiaron las palabras de J Balvin. En este proceso incluso han llegado a comparar los hitos de las carreras de ambos artistas aduciendo que Shakira allanó el terreno de muchos artistas latinos en todo el mundo.

Hay quien incluso ha llegado un paso más allá y ha puesto en boca de J Balvin unas palabras que podrían haber sido el motivo de la supuesta mala relación entre ambos. Según esta teoría, Shakira rompió una posible colaboración con Balvin después de que este hubiera dicho en los medios que Rihanna, con quien Shak colaboró en I can't remember to forget you, "no era una mujer para casarse, es para pasarla rico".

De momento en las redes sociales ni J Balvin ni Shakira han hecho más comentarios al respecto.