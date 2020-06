'Otra Raya Pal Tigre', el so estival més salvatge del Lildami

Ho va prometre durant el confinament i vet aquí el resultat! L'artista egarenc va anunciar que tot just es pogués sortir de casa ens regalaria una nova cançó amb el seu vídeo! I quina cançó!

El Lildami ha estrenat aquest divendres un nou tema en què fa una volta més al seu so. Al costat del Sr. Chen i de l'Emotional G, han tornat a superar-se en una proposta estival que no et deixarà indiferent.

"El primer que faré quan es pugui sortir és gravar un vídeo i treure un tema nou" deia el Damià a través del seu propi Instagram fa unes setmanes. Dit i fet! Avui el projecte urbà estrena 'Otra Raya Pal Tigre', tema ballable amb la mirada posada a l'estiu i arranjaments electrònics que recorden al so tradicional hindi que faran motivar-te.

La lletra és un seguit de rimes on barregen el català amb el castellà de forma magistral i que faran que no te la puguis treure del cap. Els Lildami parlen de les experiències que ens deixen marca en forma de cicatriu al llarg de la vida i que ens fan més forts, d'aquí la connexió amb les esgarrapades i marques que tots tenim a causa dels bons i mals moments viscuts amb les ratlles del tigre. Com a símbol d'experiències superades: "Però tot el que m'han fet no ho puc oblidar. Si et deixa la parella diuen, no será pa' tanto. Otra raya pal tigre y llevo ya no sé cuantas". Fins i tot, fent una picada d'ullet a un dels hits més que coneguts mundialment del Daddy Yankee on deia "Donde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante", el 2004.

El so fresc i enèrgic d'aquest nou tema el fa un fort competidor per a ser cançó de l'Estiu a casa nostra. I atenció perquè diumenge 28 de juny estrenaran el videoclip d''Otra Raya Pal Tigre', tot i que ara per ara el mateix raper ens ha avançat aquesta imatge amb el popular cotxe fantàstic, fins i tot ha sorprès al mateix Miki Núñez!

Lletra - lildami - otra raya pal Portada 'Otra Raya Pal Tigre' dels Lildami / Halley Records Otra raya lletra Si lo parto en un bolo Otra raya pal tigre Si te dejo de seguir Otra raya pal tigre y si lo mueven hasta abajo Otra raya pal tigre deja que lo mire Otra raya pal tigre Y si me deja la novia Otra raya pal tigre si me tiras un tweet Otra raya pal tigre Dice ¿Cuánto estás ganando? Otra raya pal tigre Otra raya pal tigre Otra raya pal tigre Mira com parlen bla, bla, bla la roba, el cabell o si vaig tatuat em ric de la vida ha, ha, ha però tot el que m'han fet no ho puc oblidar Si em deixa la parella digo no será pa' tanto Otra raya pal tigre y llevo ya no sé cuantas ataquen per l'esquena, per això sempre vaig al tanto tírame que me levanto Un altre mes que vol venir a celebrar però no va apostar per això quan no hi havia na de na, na,na Mossega i arriba a l'os tinc marques per tot el cos negre, groc, negre, groc un altre cop Si lo parto en un bolo Otra raya pal tigre Si te dejo de seguir Otra raya pal tigre y si lo mueven hasta abajo Otra raya pal tigre deja que lo mire Otra raya pal tigre Y si me deja la novia Otra raya pal tigre si me tiras un tweet Otra raya pal tigre Dice ¿Cuánto estás ganando? Otra raya pal tigre Otra raya pal tigre Otra raya pal tigre ¿Dónde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante? Peligro, peligro, danger eh De la sabana jo el rei, som la nova onada y le damos como los de antes Subo otro escalón, gano otro galón cada cop més lluny de tu mas cerca ese millón Marques a la pell, cicatrius al cor un altre record de la meva mala sort Ye, Ye, no ho puc oblidar tantes insígnies semblo un militar esgarrapades tatuades al cos otra raya pal tigre que compta per dos Mossega i arriba a l'os tinc marques per tot el cos negre, groc, negre, groc un altre cop Si lo parto en un bolo Otra raya pal tigre Si te dejo de seguir Otra raya pal tigre y si lo mueven hasta abajo Otra raya pal tigre deja que lo mire Otra raya pal tigre Y si me deja la novia Otra raya pal tigre si me tiras un tweet Otra raya pal tigre Dice ¿Cuánto estás ganando? Otra raya pal tigre Otra raya pal tigre Otra raya pal tigre Negre, groc, negre groc dale gas, fot-li foc mira ho puc aguantar tot negre, groc Dami boi boi Sr. Chen qui si no ho hauria de fer boi?

Aprofita per a aprendre't la lletra de la nova cançó del Lildami abans no arribi el vídeo oficial.

