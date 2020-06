Charlie Puth, Danna Paola, BLACKPINK y Agoney se despiden de junio con sus nuevas canciones

El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó... Pues sí. El calor ya está aquí, y con él también hemos notado unas ganas muy intensas de refrescarnos con nuestra bebida favorita bajo la sombra de un chiringuito. Por supuesto, siempre acompañados de nuestros temas favoritos.

Y es que si el pasado viernes Agoney, Black Eyed Peas y Maluma fueron algunos de los que se presentaron como candidatos a la canción del verano, ahora llega el turno de otra ola de interesantes propuestas. Nos referimos a Charlie Puth, BLACKPINK, Danna Paola y Rauw Alejandro, entre otros. ¡No te pierdas sus nuevos temas!

Viernes 26 de junio

Charlie Puth - Girlfriend. El cantante lo ha vuelto a hacer. Con unos ritmos propios y un estilo muy ochentero, Charlie nos regala unos beats pegadizos acompañados del sonido del sintetizador. Si a esto le añades los hipnotizantes agudos de nuestro protagonista, se convierte en un auténtico vicio. Su letra habla de preguntarle a esa chica si quiere ser su novia.

BLACKPINK - How You Like That. Se acabó la espera. Los seguidores de BLACKPINK llevaban meses esperando este momento, pero al fin se ha hecho realidad. La girlband de K-Pop ha lanzado el sencillo que adelanta los sonidos de su disco, y no han dejado indiferente a nadie. Llegan con unos sonidos potentes e imparables que te invitan a (intentar) seguir su impactante coreografía desde el primer segundo. Las palabras que pronuncian en su estribillo cuentan con una importante carga pegadiza, lo que facilita aún más que se repita en tu cabeza en bucle.

Danna Paola - TQ Y YA. La mexicana ha lanzado su canción para el Orgullo, y lo ha hecho al más puro estilo del pop latino. "Amor es amor y que nadie se meta", es uno de los mensajes que lanza a través de este tema. Un tema que viene acompañado de un videoclip muy colorido que también refleja la libertad en el amor.

Feid, J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Justin Quiles - PORFA (Remix). Si la versión original de esta canción ya nos conquistó, imagínate escucharla con el talento del que quizás sea el trío más solicitado de la escena urbana. J Balvin, Maluma y Nicky Jam aportan su toque más personal a esta canción de ritmos latinos que, en tan solo unos segundos, nos anima a mover el esqueleto sin control.

Rauw Alejandro - Algo Mágico. El puertorriqueño nos ofrece un tema de lo más novedoso en cuanto a estilo. Rompiendo con los sonidos latinos a los que nos tiene acostumbrados, en Algo Mágico llega con un R&B que nos muestra muchas de sus influencias musicales. ¡Ha sido toda una sorpresa!

Guitarricadelafuente - Ya mi mama me decía. La sorpresa también nos la hemos llevado con Guitarricadelafuente. El cantante vuelve acompañado de su guitarra, pero esta vez para abrirnos su corazón y hablarnos del desamor. Lo hace con sentimiento y una letra dedicada a una tal María, a quien le avisa de que si no quiere verle más, se va a Andalucía. Y tú, ¿a dónde te escaparías?

VV.AA. - Piensa En Positivo. Se acercan fechas importantes, fechas de celebrar el amor y la libertad. Y es que Danna Paola no es la única que ha decidido celebrarlo con su música. El MADO ha unido a algunos referentes de la música de nuestro país en una canción de un icono LGTBIQ. Se trata de Piensa en Positivo de Alaska, un tema que habla precisamente de ignorar los pensamientos negativos y ser libre. Fran Perea y Agoney son algunos de los que participan.

Pol Granch - Chocolatito. Pol ha presentado el sencillo de su nuevo disco. Chocolatito le ha hecho sentirse libre y romper con los roles establecidos por la sociedad. "Es como una broma de buen gusto, como bien refleja el vídeo: una producción entre bucólica y grande con espíritu setentero", explica el cantante.

Lérica, Maikel Delacalle - Perdío. ¿Querías más ritmos latinos? ¡Pues toma ritmos latinos! Esta vez, los disfrutarás con el talento español. Lérica y Maikel se unen en un tema que habla de cómo de "perdíos" se sienten por esa chica que los tiene enamorados. Una fusión de estilos que convierte esta canción en una candidata sin escrúpulos a la canción del verano.

Otros de los artistas que se han propuesto llenar nuestro verano de ritmos son Lennis Rodriguez y Juan Magán con Cucu, C. Tangana y Sticky M.A. con Ya No, Miss Caffeina y Rozalén con Reina, Jonas Blue y MAX con Naked, Marlon con De L.A. a Nueva York!!, David Rees con Todos Mis Amigos y Belén Aguilera con Republicanas. ¡Ah! Y sin olvidar a Rosalía y Arca con KLK, que ha visto la luz durante la semana.