Agoney, Black Eyed Peas, Maluma, Becky G y Daddy Yankee nos traen los ritmos del verano

No nos cansamos de escuchar los nuevos temas que nos ofrecen nuestros artistas favoritos. Y es que si el pasado viernes fueron Lola Índigo, Morat, Ozuna y Pablo Alborán algunos de los que presentaron su candidatura a convertir sus hits en la canción del verano, parece que aún no se ha cerrado la lista.

En este caso, son artistas de la talla de Daddy Yankee, Sofía Reyes y Agoney, entre otros, los que nos traen sus ritmos más frescos para intentar sonar en los chiringuitos de todo el mundo. Y es que, ¿qué canción del verano no trae bonitos recuerdos con amigos, familia y esa persona tan especial? Ahora solo está en tus manos elegir cuál de todas será la del 2020?

Viernes 19 de junio

Agoney - Más. El tinerfeño ha lanzado su nuevo sencillo, que avanza cómo sonará su tan esperado álbum de estudio. En esta ocasión apuesta por una balada de pop que habla de esa historia de amor que se acaba. Las influencias de Mónica Naranjo en la música de Agoney es evidente. De hecho, asegura a LOS40 que es la primera canción que le enseñó a la artista y, cómo no, le encantó.

Black Eyed Peas, Maluma - Feel The Beat. Los que sí han lanzado álbum son los chicos de Black Eyed Peas. Translation llega con un repertorio repleto de ritmos latinos con algunos de los mayores referentes de esta escena. Este es el caso de Maluma, que protagoniza un tema cuyos beats penetran en nuestras mentes y juegan con nuestros movimientos. Al igual que hizo en RITMO junto a J Balvin, Black Eyed Peas usa un sampler de la clásica canción Can You Feel The Beat de Lisa Lisa & Cult Jam.

Play-N-Skillz, Daddy Yankee, Zion & Lennox - Bésame. No son los únicos que han apostado por los ritmos latinos para sus nuevos temas. Ver a referentes de la escena del rap colaborando con artistas urbanos ya no es ninguna novedad, aunque Play-N-Skillz se han propuesto marcar la diferencia. Y no ha ido por mal camino, ya que combinan los sonidos de su propio estilo con los de los artistas que les acompañan. ¡Todo un hit!

Paula Cendejas, C. Tangana - Como Habla Una Mujer. ¿Alguna vez has sentido falta de comunicación con esa persona con la que intentas compartir tu vida? Pues tranquilo/a porque no eres el/la único/a. Paula Cendejas y el madrileño fusionan sus voces en una canción de ritmos urbanos, chill y muy pegadizos que convierten su escucha en una experiencia única.

Abraham Mateo, Becky G - Tiempo Pa Olvidar. El nuevo álbum de Abraham Mateo ya está aquí, y se ha asegurado de contar con algunos de sus más fieles amigos y compañeros de la industria. Una de ellas ha sido Becky G, con la que comparte esta balada en las que ambos introducen también su estilo más urbano a través de un midtempo hipnotizante. La canción habla de la etapa posterior a una ruptura en la que aparece el deseo de olvidar a esa persona que ocupó tu corazón.

Manuel Turizo, Lalo Ebratt - La Presión. ¡Más ritmos latinos! En esta ocasión, ambos artistas se han aliado para cantar a esa chica de la que están enamorados. "Mami, yo sé que tú tienes más pretendientes. [...] Dime, ma, lo que sientes. No aguanto más la presión", son algunos de los versos que acompañan a este nuevo hit.

Sofía Reyes, Piso 21 - Cuando Estás Tú. Los que han lanzado unos ritmos similares son Sofía Reyes y Piso 21. "Mis ojos brillan, niña, cuando estás tú", dicen los versos de la canción. Una canción que también podría convertirse en una declaración de intenciones para esa persona a la que deseas. ¿Te atreves a dedicársela?

Otros de los artistas que se postulan como los intérpretes de la canción del verano 2020 son Carlos Baute con Y Ahora Qué?, Natalia Lacunza con la versión en acústico de su EP, Carlos Sadness y Manuel Medrano con Todo Estaba Bien y Brytiago con Rauw Alejandro con Cositas.