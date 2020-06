Belén Aguilera: “No le atribuyo a ‘La Voz’ mi carrera musical ”

Hoy, 26 de junio, es la puesta de largo de Belén Aguilera. La cantante, que lleva tiempo afianzándose como artista dentro del panorama musical español, estrena Como ves, no siempre he sido mía, su primer álbum de estudio. Se trata de un trabajo muy especial que reúne algunas de sus canciones más exitosas, como Tus monstruos y Jaque al rey, pero también incluye otros temas, como Búnker y Republicanas, que dan pistas del camino que tomará de ahora en adelante.

En LOS40 hablamos con Belén Aguilera sobre Como ves, no siempre he sido mía, su ambición como artista y el recuerdo que guarda de La Voz.

Pregunta: De las redes a 'La Voz', la gira de 'OT 2017', un EP y ahora el lanzamiento de tu primer disco completo. Supongo que 'Como ves, no siempre he sido mía' es la materialización de tu sueño, ¿no?

Respuesta: La verdad es que sí. Significa un sueño, un escalón más. La música siempre ha sido mi sueño, es a lo que siempre me he querido dedicar sin tener plan B. Esto es la materialización de algo en lo que llevo trabajando mucho tiempo y lo que llevo soñando toda la vida. Es un sí rotundo.

P: Has invertido mucho tiempo en este disco. ¿Cómo ha sido el proceso creativo?

R: No empecé a componer con la idea de un álbum que tuviera un concepto y estuviera todo hilado. Todo empezó a raíz de una canción, que no fue la primera del EP ni del disco. Sin embargo, a partir de esa canción empecé a desarrollar una historia. Todas las canciones tenían relación y todo formaba parte de una vivencia personal que he plasmado en este álbum.

Videoclip oficial de 'Republicanas'

P: Todo ha ido surgiendo.



R: Cuando empecé con este proyecto no tenía pensado hacerlo así, pero soy una persona muy intuitiva. Cuando pongo mi intuición todo se ordena solo, y es lo que ha pasado.

P: Sé que todas las canciones son como tus hijas, pero seguro que hay alguna más especial.



R: No tengo una favorita. Me va gustando una más que otra con el tiempo porque van adquiriendo significados nuevos. Pero es verdad que T’estimo es muy especial, porque hablo de un amor muy sano, dejando a un lado toda la tormenta amorosa. También Mía, que es una canción que me dedico a mi misma, una manera de cerrar una etapa. Son las más especiales en relación al concepto del álbum. Jaque al rey me encanta y significó mucho en su momento y también te diría Republicanas, que es una puerta a algo nuevo.

P: El otro día hablé con Edurne y me dijo que tienes una de las mejores voces de España y que fue un gustazo hacer 'Jaque al rey' contigo. ¿Qué recuerdo guardas tú de esa colaboración?

R: Edurne es luz. Es una persona que hablas con ella y desprende luz. Con todo lo que ha conseguido y con todo lo que tiene es muy humana. Y a nivel musical fue muy fácil compenetrarme con ella. Fue muy divertido grabar juntas. Le estoy agradecida por todo lo que me ha dado y por cómo se ha comportado conmigo.

P: Esto pinta a que habrá una segunda colaboración con Edurne, ¿no?

R: Pinta que sí, pinta que sí…

Acústico de Belén Aguilera

P: Empezaste haciendo covers en redes sociales y ahora estás aquí convertida en una artista que saca al mercado su primer álbum de estudo, el primer LP. ¿Cómo has vivido ese cambio?



R: Estoy muy agradecida de haber hecho las cosas poco a poco, con paciencia y con mimo. Al final, cada etapa ha sido necesaria para ser lo que soy ahora. La etapa de hacer covers fue mera visibilidad. Necesitaba que la gente me viera, encontrar mi sitio y sentirme a gusto cantando delante de la gente. Quería subir ese escalón para hacer mis canciones. Además, yo tampoco estaba definida como artista. No sabía qué sonido quería. No lo he sabido hasta que lo he ido trabajando. Todo lo describiría como un proceso muy lento de ir subiendo escalones hasta encontrarme a día de hoy con un disco del que estoy muy orgullosa.

P: ¿Cómo recuerdas tu paso por La Voz? ¿Crees que te dio más visibilidad el programa o las redes sociales?

R: Del tema de La Voz no suelo hablar porque fue muy efímero y lo recuerdo como una etapa cortita. Lo que sí recuerdo es que en cuanto se me expulsó del programa me puse a trabajar como una burra y no paré de generar contenido. La verdad es que no le atribuyo al programa mi carrera musical porque hay muchísima gente que ni sabe que estuve en La Voz. Para mí ha sido más relevante juntarme con los músicos que conocí en ese programa que el programa en sí.

P: ¿Qué tipo de artista quieres ser dentro de la industria?

R: Es difícil saberlo. Suena a tópico, pero me gustaría ser fiel a mi misma y no cerrarme a nada. Tener un sello, que al escuchar mi música se sepa que es Belén Aguilera, que suena a mí. Esa es mi meta.