Global Goal: Unite for our future, en directo

Todo listo para Global Goal: Unite for Our Future, un evento global e histórico que se celebrará este 27 de junio a partir de las 20h (hora penínsular y de las Islas Baleares) para unir al mundo y poner a disposición de todo el mundo, en toda partes, tratamientos y vacunas contra el Covid-19.

Este especial de dos horas mostrará a los científicos en primera línea del desarrollo de tratamientos e incluirá actuaciones de Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber y Quavo, J Balvin, Chloe + Halle, Yemi Alade, Christine and the Queens, Lin-Manuel Miranda y el reparto original del musical de Broadway Hamilton con Jimmy Fallon y The Roots, J’Nai Bridges con Gustavo Dudamel, la filarmónica de Los Angeles y YOLA (Youth Orchestra Los Angeles) y For Love Choir.

Además del apartado musical, Global Goal: Unite for Our Future contará además con la presencia y participación de actores, actrices y celebrities como Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Naomi Campbell, Nicolaj Coster-Waldau y Olivia Colman. Dwayne 'The Rock' Johnson presentará el evento.

Este será el segundo festival solidario de estas características organizado por Global Citizen. Hace un par de meses, Lady Gaga centralizó el show One World Together at home cuyo objetivo también era el de recaudar fondos para luchar contra la pandemia. Entonces el cartel estuvo formado por Billie Eilish y su hermano Finneas, Lizzo, Maluma, Chris Martin (Coldplay), Billie Joe Armstrong (Green Day), J Balvin, Paul McCartney, Alanis Morissette, Eddie Vedder (Pearl Jam), Stevie Wonder, Elton John, Andrea Bocelli, Burna Boy, John Legend, Keith Urban o Kacey Musgraves.

Y si aquel show se produjo en la madrugada española, en esta ocasión no tendremos que trasnochar para disfrutar de la mejor música en directo. Global Goal: Unite for our future ha sido pensado especialmente para el público y los gobiernos europeos. Además del concierto, personalidades políticas y científicas del viejo continente como Angela Merkel, Boris Johnson, Emmanuel Macron o Erna Solberg participarán de una conferencia en la que se buscará un acuerdo europeo global para luchar contra el coronavirus.

"Por favor, trabajen juntos para desarrollar con urgencia pruebas, tratamientos y vacunas contra el COVID-19, y asegurense de que estén disponibles para todos, en todas partes, no solo para unos pocos privilegiados. Para esto, las organizaciones internacionales que lideran la respuesta a esta pandemia, desde la OMS y Gavi, la Alianza de Vacunas, hasta aquellas que trabajan para aliviar el hambre, apoyar el agua y el saneamiento, y garantizar una educación de calidad, deben contar con el pleno apoyo de los gobiernos de todas partes. Trabajemos para reconstruir juntos un futuro mejor y más igualitario. Si trabajamos juntos, podemos salir de esta crisis más fuertes, más unidos y más seguros. Unidos por nuestro futuro" ha pedido Global Citizen desde su organización a los gobiernos de todo el mundo que podrán seguir el concierto y la conferencia con importantes personalidades que están luchando contra la pandemia.