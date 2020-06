Belén Aguilera estrena ‘Republicanas’, su nueva canción y video

Viernes, 26 de junio y Belén Aguilera cumple un sueño: sacar su primer álbum físico. La cantante lleva lanzando música desde hace casi dos años, regalando acústicos y creciendo como artista con una voz que ha cautivado a todo el país. Y estrena el verano con Como ves, no siempre he sido mía, un disco de 14 canciones donde no faltan las colaboraciones y las teclas de su piano.

En el álbum, Belén comparte temas con artistas como Edurne, Raoul Vázquez y Manel Navarro. Así, con él ha lanzado Republicanas, un tema empoderado que ella misma define como "una puerta a algo nuevo" y en cuyo videoclip ha contado con rostros conocidos como la actriz Begoña Vargas, protagonista de La otra mirada.

Además, con motivo de este reciente lanzamiento, hemos charlado con Belén Aguilera sobre cómo le ha cambiado la vida en estos años, desde su paso por La Voz hasta Como ves, no siempre he sido mía, pasando por ser telonera de la gira de OT 2017 en pleno Estadio Bernabeu de Madrid.