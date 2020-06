Miley Cyrus, Justin Bieber y Coldplay arrasan en Global Goal: Unite for our future

La puesta en escena de Global Goal: Unite for our Future solo puede definirse como espectacular. El objetivo solidario era lo primordial y más importante pero Global Citizen no quiso dejar nada al azar y organizó un espectacular concierto con algunas de las más grandes estrellas de la industria musical mundial como Miley Cyrus, Justin Bieber, Coldplay, Shakira...

Estos fueron los momentazos que debes ver sí o sí si te perdiste el evento en directo

Miley Cyrus, una nueva Beatle

Aunque fue Jennifer Hudson la que abrió el directo solidario con una memorable actuación a bordo de una embarcación sobre el río en Chicago (Ilinois, Estados Unidos), el primer plato fuerte fue la segunda actuación. En apenas unos minutos habíamos cruzado de punta a punta el país norteamericano hasta el estadio Rose Bowl de Pasadena. Allí una elegante y triunfal Miley Cyrus nos brindó una íntima y arrebatadora interpretación de Help de The Beatles.

La cantante mandó ese mensaje antes de cantar: "Dedicado a todos aquellos que están trabajando sin descanso en hacer test, tratar a la gente o buscando una vacuna para que nosotros podamos volver a estar juntos otra vez en estadios vacíos como este". Probablemente los 2 minutos y medio más eléctricos de Miley en directo. Una nueva Beatle.

Usher, justo antes de Shakira

Shakira conectó desde Barcelona para hacer una llamamiento urgente a tomar medidas contra la pandemia no solo en Europa sino también en toda Latinoamérica, África... Su actuación nos recordó la tremenda potencia de su voz y el poderoso mensaje que transmite Sale el sol. Pero al cantar justo después de Usher, aún no nos habíamos recuperado de su impactante directo.

Primer plano del intérprete rompiendo a llorar con cada nota y estrofa de Cry y un mensaje antirracista final tremendamente impactante que nunca olvidaremos. En nuestro futuro no hay cabida para ninguna clase de virus.

Justin Bieber, al piano

No estamos acostumbrados a esta faceta intimista de Justin Bieber, un artista de masas casi desde que estaba en la barriga de su madre. Por ello su interpretación de Intentions junto a Quavo con la única compañía de un piano y libre de cualquier otro artificio vino a poner el acento sobre el mensaje que Global Goal: Unite for our Future quería transmitir: sólo estando unidos podemos detener esto.

Coldplay, la vida y Paradise

Los británicos Coldplay se sumaron también al evento solidario con una mezcla de actuación y videoclip repleta de color, de amor por la vida y también de rabia y dolor por las injusticias sociales como demostraron dedicándole su Paradise a Elijah McClain, un ciudadano afroamericano estadounidense cuya muerte bajo custodia policial aún está siendo investigada.