La foto que demuestra que Fani de ‘La casa fuerte’ tiene polidactilia

Telecinco ha vuelto a encontrar un reality con el que entretener al público durante este verano. La cadena de Mediaset ha apostado por La casa fuerte, metiendo a un grupo de caras conocidas a vivir en una casa para ganar dinero. Eso sí, aquí no hay eliminados (al menos de momento).

Este domingo, ha tenido lugar el debate del programa, presentado por Sonsoloes Ónega. Uno de los momentos más esperados de la noche era cuando Fani Carbajo, a quien conocimos en La Isla de las Tentaciones, pudo hablar con su tía Maite. ¿La razón? Esta última había hecho un poludeluxe junto a su hermana Raquel hace unos días. Raquel aseguró que la concursante se había dedicado a la prostitución.

Tras enterarse del la bomba, Fani quiso avertir a su tía Raquel de que ahorrase el dinero que estaba ganando gracias a hablar de ella “porque lo va a necesitar para pagar las demandas y un abogado”.

Aunque la conversación fue uno de los momentos álgidos de la noche, algunas personas se fijaron en un detalle en los pies de Fani y lo quisieron compartir a través de las redes sociales. “Decidme que veis seis dedos, por favor. Si no, estoy loco”, escribió @josemii_mr en su cuenta de Twitter.

Minutos después, le contestaron otras personas asegurando que ellas también lo habían visto: “Pensé que estaba mareado, que ya no sabía contar o que sufría demencia, pero no, ya veo que no era el único que vio lo mismo".

No sabemos si realmente es un efecto óptico o Fani tiene polidactilia, un trastorno genético que no es grave y que simplemente es tener un dedo más en el pie.