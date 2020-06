BET Awards: Beyoncé y Roddy Ricch, los grandes protagonistas de una gala centrada en ‘Black Lives Matter’

Vídeo del año: DJ Khaled featuring Nipsey Hussle and John Legend, Higher

Artista femenina R&B/pop: Lizzo

Artista masculino R&B/pop: Chris Brown

Artista femenina de Hip Hop: Megan Thee Stallion

Artista masculino de Hip Hop: DaBaby

Artista revelación: Roddy Ricch

Grupo: Migos

Mejor colaboración: Chris Brown featuring Drake, No Guidance

Álbum del año: Roddy Ricch, Please Excuse Me for Being Antisocial

Premio humanitario: Beyoncé

Premio Dr. Bobby Jones al mejor gospel: Kirk Franklin, Just for Me

Actriz: Issa Rae

Actor: Michael B. Jordan

Película: Queen & Slim

Premio a la estrella joven: Marsai Martin

Deportista femenina del año: Simone Biles

Deportista masculino del año: LeBron James

El premio ELLA: Beyoncé featuring Blue Ivy Carter, Wizkid and Saint JHN, Brown Skin Girl

Director de videoclip del año: Teyana Taylor

Mejor actuación internacional: Burna Boy (Nigeria)

Elección de los espectadores: Best new international act: Sha Sha (Zimbabwe)