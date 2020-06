Keedron Bryant, el niño de 12 años que le ha puesto banda sonora a #BlackLivesMatter

La muerte de George Floyd durante su detención por un policía que le impidió respirar al ponerle su rodilla sobre el cuello, ha despertado un movimiento social contra el racismo que no sólo ha movilizado a Estados Unidos, sino que ha dado la vuelta al mundo. Raro es el que en los últimos días no se ha sumado, en redes, al #BlackLivesMatter (las vidas negras importan).

Poco después de que se difundieran las imágenes que muestran lo ocurrido, fueron muchas las celebs que manifestaron su indignación por lo sucedido. Y la lista no deja de crecer. Y esta revolución que pide justicia e igualdad tiene su propia banda sonora, la de Keedron Bryant, un niño de 12 años que se ha dado a conocer con una canción que cantó para expresar lo que sentía ante lo sucedido.

Un góspel que habla de lo que se siente siendo joven y negro en Estados Unidos. Una honestidad brutal que ha logrado conquistar millones de corazones. Había competido en el talent show Little Big Shots de la NBC.

I just want to live se ha convertido ya en un himno sobre el que ha hablado en los medios de comunicación. “Me entristeció tener que cantar eso porque es injusto que no podamos salir y, como dice la canción, vivir”, explicaba en Today.

"Solo quiero vivir. No podemos salir y disfrutar de la vida y no tener miedo, miedo de que algo nos suceda, así que fue realmente triste tener ese sentimiento", añadió sobre lo que supone su día a día por el color de su piel.

La letra fue escrita por su madre, Johnetta Bryant, quien habló sobre lo que la inspiró a componerla. "A la luz de todo lo que está sucediendo, especialmente nuestra situación reciente, cuando escuché al Sr. Floyd llamar a su madre, como madre negra que soy, me golpeó profundamente, y comencé a orar, y entonces dije, 'Dios, este mundo necesita ayuda como nunca antes'”, explicó , “así que me puse a meditar porque necesitaba comprensión, necesitaba fuerza, porque también me di cuenta de que necesitaba poder darle algo de sabiduría a mi hijo, eso lo ayudará a poder vivir y tener confianza en este mundo, y sabía que solo podía provenir de Dios".

Celebs como Lupita Nyong’o, LeBron James, Eva Longoria o Janet Jackson han quedado impactados con la emotividad de su interpretación que no han dudado en compartir en sus propias redes.