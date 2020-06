Lauv: "Sería increíble volver a colaborar con BTS, aunque no hay nada materializado aún"

Si bien el período de cuarentena ha tenido consecuencias devastadoras para la música (como la cancelación de múltiples giras y festivales), también es cierto que un gran número de artistas han encontrado en este periodo la inspiración y tiempo necesarios para dar forma a nuevos proyectos. Ha sido el caso de Lauv, que lanzaba el pasado 24 de junio su EP Without You, formado por cuatro canciones compuestas, grabadas y producidas durante la crisis mundial del COVID-19.

Ver esta publicación en Instagram WHATS UR FAV SONG OFF THE EP!!!! Una publicación compartida de Lauv (@lauvsongs) el 26 Jun, 2020 a las 9:14 PDT

Entre ellas se encuentra una demo de su single Miss Me, que ya había adelantado meses antes en SoundCloud y en sus redes sociales acompañada de un videoclip casero donde podemos ver escenas de su propio confinamiento. Y, ¿cómo ha vivido el artista estadounidense la situación? "Ha sido una auténtica locura. Me siento muy agradecido de tener la música en momentos así. También he tenido la suerte de pasar la cuarentena con unos amigos, no he estado solo".

Sin duda, una de las cosas más duras a las que nos hemos tenido que enfrentar ha sido el estar lejos de nuestros seres queridos. Una nueva e inesperada "soledad moderna" que, aunque el cantante no podía concebir ni imaginar cuando compuso su disco ~how i'm feeling~ (2020), tiene mucho que ver con los sentimientos que se describen en Modern Loneliness, una de las canciones que lo integran. Aún así, el intérprete, compositor y productor se esfuerza por sacar una enseñanza constructiva de todo esto: "Está claro que esta situación es horrible, pero he intentado centrarme en las cosas positivas que podía hacer: recaudar dinero, rodearme de buenas personas, meditar, trabajar en mi música…".

He hecho como unas 30 canciones durante esta cuarentena

A pesar de que este último trabajo de corta duración que nos ha regalado solo cuenta con un cuarteto de temas (de los cuales uno de ellos, Dishes, tiene ya su propio videoclip, publicado el mismo día del lanzamiento), Lauv confiesa que ha hecho "unas 30 canciones durante esta cuarentena. Estoy trabajando en múltiples proyectos ahora mismo". Si de algo no ha tenido tiempo durante esta crisis ha sido de aburrirse.

En un momento donde la mayor parte de las acciones que tienen que ver con el sector musical se han visto forzadamente paralizadas (conciertos, promoción, presentaciones...), las redes sociales han jugado un papel muy importante a la hora de mantener vivo el vínculo entre los y las artistas y su público. A pesar de que el intérprete de Drugs & The Internet nos alertaba en canciones como esta de los peligros y adicción que provocan este tipo de plataformas, ahora reconoce que "estamos apreniendo a utilizarlas de una forma mucho más productiva".

Y no solo en lo que a música o uso particular se refiere. Al mismo tiempo que nos han permitido senguir en contacto entre nosotros y nosotras y nos han ayudado a lidiar con el aburrimiento que muchas veces nos ha invadido durante esta cuarentena, las redes sociales han vuelto a demostrar su poder como altavoces y mecanismos de cohesión en movimientos sociales como el 'Black Lives Matter', que ha vuelto a coger fuerza tras el terrible asesinato de George Floyd por parte de un policía.

"Ha sido una movilización enorme. Se ha difundido un montón de información, no podías escapar de lo que estaba pasando. Nos ha forzado a dedicarle tiempo a aprender y entender lo que está pasando. Yo he tratado de reflexionar mucho y buscar maneras de amplificar voces negras, propagar aún más la información. Eso es mucho más importante que gente haciéndose selfies". Lauv ha sido uno de los muchos y muchas artistas que ha utilizado tanto su poder de influencia como sus propios perfiles en redes para apoyar el movimiento antirracista.

Esta no es la primera vez que el autor de Without You se compromete e implica con una causa social. De hecho, su música e imagen artística han estado desde un principio ligadas a la intención de visibilizar y hablar abiertamente sobre las enfermedades mentales, ensalzar y fomentar la actitud bodypositive, reivindicar los derechos de la comunidad LGTBI o luchar contra los estereotipos de género tradicionales: "Ha habido momentos a lo largo de mi vida en los que he sentido la presión de tener que ser muy masculino cuando yo no me sentía así. Siempre intento romper con eso".

Tanto los artistas como las personas deberían defender aquello en lo que crean

Para él, la decisión de un artista de aliarse o participar en movimientos sociales debe ser personal y meditada: "Creo que tanto los artistas como las personas deberían defender aquello en lo que crean, sin intentar agradar o contentar a todo el mundo, porque si haces eso al final no dices nada ni apoyas ninguna causa en especial. Yo siempre he sentido la responsabilidad personal de hacer mejor las cosas, que es algo que por supuesto da miedo cuando te diriges a tanta gente. Pero así es como se crea el cambio, así es como influencias desde la cultura de manera positiva".

Billie Eilish, Sam Smith, Lizzo... cada vez son más las figuras musicales que deciden implicarse con su música e ir más allá del mero entretenimiento. ¿Quién sirve de inspiración a Lauv? "Halsey, admiro muchísimo su fuerza y capacidad para luchar e involucrarse en lo que es importante y real".

Lauv estrena su nuevo EP 'Without You' / Foto promocional facilitado por Everlasting Records / Foto promocional facilitado por Everlasting Records

Aún no sabemos si Without You funcionará como un avance de lo que está por venir o será un proyecto con identidad propia, pero tras escucharlo queda claro que Lauv parece tener la intención de seguir ahondando y dando forma a su personalidad musical, caracterizada por combinar una ambición radio friendly con un estilo personal y claramente identificable.

Una de las grandes preguntas que obsesiona a los fans del estadounidense es si hay futuras colaboraciones a la vista. De hecho, desde hace unos meses circulan rumores sobre la posibilidad de que el artista uniese su voz a la de Jungkook, miembro de BTS, la boyband surcoreana con la que ya ha tenido el placer de trabajar en dos ocasiones (el remix de Make It Right y Who). ¿Qué tienen de cierto estas suposiciones? "¡No puedo contar mucho sobre esto! Todo lo que puedo decir es que sería fantástico volver a colaborar con cualquiera de ellos. No hay nada materializado aún, pero sería genial".

A la hora de trabajar con otro u otra artistas, para Lauv es importante dejar fluir las cosas. "Mis colaboraciones siempre han nacido de una amistad o han salido de una forma muy natural. Nunca planeo o pienso mucho en con quién colaborar, simplemente pasa. Por ejemplo, cuando colaboré con Troye Sivan fue porque nos hicimos amigos poco a poco, un día nos vimos compartiendo estudio y uno de los dos dijo 'hey, ¿te gustaría hacer un tema conmigo?'".

Colaborar con Rosalía sería increíble, es una reina

¿Para cuándo una colaboración con un talento español? "Aunque no me he planteado ninguna colaboración con un artista español creo que sería muy interesante a nivel sonido, la música española y latina tiene mucha vida, deja ver mucha pasión, mucha pureza. Además creo que la música española está aportando mucho a la electrónica, me parece muy interesante". Pero si tiene que elegir... "Por supuesto colaborar con Rosalía sería increíble, es una reina".

¡Nos encanta esa propuesta!