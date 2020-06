Camela publica “Su locura, mi placer”: mira el vídeo, con el cameo de Almudena Cid

SU MIRADA INOCENTE,

SU SONRISA, SUS LABIOS ME PIERDEN,

Y ESA FORMA DE ANDAR Y VIVIR TAN LOCAMENTE.

LO HE DECIDIDO:

IRÉ A CONTARLE LO QUE LLEVO TIEMPO CALLÁNDOME

AUNQUE SE QUE ELLA SIEMPRE SERÁ UN ESPIRITU LIBRE...

SIEMPRE VA, DESCALZA POR LAS CALLEJUELAS

Y LE DA IGUAL LO QUE PIENSEN DE ELLA...

ES LA MÁS TIERNA Y MÁS DURA A LA VEZ

LA QUE DICE LO QUE HAYA PENSADO

SIN NINGÚN REPARO.

LA QUE BAILA EN LOS TEJADOS,

SU LOCURA ES MI PLACER.

DE REPENTE NOS CRUZAMOS

ME SONRÍE, ME MIRA Y ME GUIÑA

Y UN INSTANTE, UN SEGUNDO DESPUÉS

YA ME HA OLVIDADO.

ELLA ES QUIEN

HACE QUE TU MUNDO ENLOQUEZCA

HABLALE

Y QUIZAS TE DARÁ UNA RESPUESTA.

(ESTRIBILLO)