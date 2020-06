Mario Vaquerizo nos sorprende con el resultado de su cirugía estética

Queridos andayeros sabemos que habéis estado muy interesados por la operación de nuestro colaborador y amigo, Mario Vaquerizo. Desde que la semana pasada anunciara que iba a retocarse el pecho, muchos de vosotros habéis inundado nuestras redes sociales para saber cómo se encuentra.

Para los que tienen peor memoria, el cantante de las Nancys Rubias explicó la semana pasada que se iba a hacer una reducción pectoral. “La gente piensa que me quiero poner tetas, pero no. Me voy a quitar una grasita que se me ha acumulado en esa zona, algo normal en los hombres que van cumpliendo años”, nos contaba Mario.

Pues hoy, una semana después, el artista ha querido arrancar su sección en el programa tranquilizando a todos, “estoy recién operado pero me encuentro muy bien, he pasado un buen postoperatorio y ayer me hice mi primera cura” .

Con su clásico humor, Mario Vaquerizo ha descartado que no se trata de una fimosis, y nos ha contado que está muy satisfecho con el resultado. “Yo me he sometido como Michael Jackson al mundo de la anestesia que te evita sufrir y nos salva gracias al avance de la medicina”.

Además, nuestro colaborador ha querido mandar un mensaje a todos los oyentes, “todo lo que nos evite sufrir hay que aplaudirlo y todos los avances médicos lo consiguen, incluido los de la medicina estética. Si hay cosas que te hacen sentirte mal y lo puedes solucionar, pues adelante”.

Eso sí, también ha recomendado que no sigan su ejemplo de cuándo operarse, “como yo soy una persona muy absurda, me he operado en el mes de junio, el más caluroso del año y con la faja que llevo imagínate”. Aunque como a todo te acostumbras, parece que ha cogido el gusto, “os digo una cosa, le he pillado el punto al mundo faja, me gusta ir apretado”, ha rematado nuestro Mario Vaquerizo.

Si quieres escuchar su sección l completo y no perderte ninguno de los momentazos que nos ha regalado, ya sabéis lo que tenéis que hacer... ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

