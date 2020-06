El muñeco de acción de Fernando Simón que arrasará en Navidades (si alguien lo crea)

La pandemia provocada por el coronavirus Covid-19 ha tenido una cara muy visible que se ha convertido en una referencia o icono para unos y en una diana para otros. La imagen del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha sido fuente de homenajes, críticas, parodias y hasta merchandising. Tras las populares camisetas, le ha llegado el turno al muñeco de acción que arrasará en Navidades (si es que alguien lo crea).

Por voluntad del protagonista no será. Ya lo demostró con el tema de las camisetas: "Yo estoy encantado con que la gente que lo necesite se aproveche de mi imagen para establecer un negocio que le pueda parecer rentable. Me parece muy bien. Lo que me gustaría más, si se pudiera hacer, es que ya que mi imagen está ahí, que diesen un pequeño porcentaje de los beneficios a ONGs. Si les viene bien".

Si alguien con iniciativa vio en los últimos días El Intermedio habrá tomado buena nota del Fernando Simón Action Man que Dani Mateo desveló en prime time. El colaborador del programa presentado por El Gran Wyoming hizo público el trabajo de los creativos del espacio de La Sexta.

Nuestra figura de acciíon de Fernando Simón viene con todos sus complementos: una bolsita de almendras, una camisa de manga corta a cuadros y un peine que nunca tendrás que usar. #elintermedio https://t.co/OBKlYJlWrg — El Intermedio (@El_Intermedio) June 26, 2020

Una figura de acción "para gestionar tu propia pandemia en casa. Con todos sus complementos. Una bolsita de almendras, una camisa de manga corta a cuadros y un peine que nunca tendrás que usar". Con un buen modelado de cara, podría ser el juguete más vendido de todos los tiempos y no precisamente entre los más pequeños.

De momento las camisetas siguen siendo un filón y sólo hay que esperar a que lleguemos a Halloween para que miles de personas vayan a disfrazarse de uno de los personajes que ha marcado, desafortunadamente, el 2020. Hay incluso quien ha hecho una versión más achuchable...