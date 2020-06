Pablo Motos critica a Fernando Simón en ‘El Hormiguero” y hay reacciones en redes

Cuando pasen los años y recordemos estos momentos de inicio de la pandemia que paró al mundo habrá un nombre que recordaremos en España por lo presente que ha estado en nuestro día a día. Será el de Fernando Simón. Ha llenado tantos titulares en los últimos meses que sería difícil encontrar a alguien que no supiese quién es.

Y un personaje tan público genera muchos sentimientos tanto a favor como en contra. Pablo Motos ha hablado de él en El Hormiguero al dar su opinión sobre los turistas que llegan a España. Es partidario de que a todo el que llegue de fuera hay que hacerle un PCR antes de tomar un avión en el aeropuerto de origen. Ahí es donde ha chocado con la opinión de Simón.

“Ha salido el doctor Simón y ha dicho que serviría de poco porque te podrías infectar. Debe de ser el único doctor del planeta que cree que los PCR no sirven para nada. No lo entiendo”, decía el presentador que un día antes había inaugurado nueva temporada de público en el programa con sólo sanitarios en las gradas y Omar Montes como invitado.

Fernando Simón comenzaba la semana diciendo que esa prueba puede detectar algún caso “pero si la prueba está hecha una semana antes no implica que luego no estés infectado (…) Y con las PCR a la llegada sucede lo mismo. No podemos dar un peso excesivo a estas pruebas”, aseguraba.

No es la primera vez que Motos y Simón tienen posiciones encontradas. El conductor de El Hormiguero ya había hecho referencias antes a su aspecto y su voz. Y siempre ha encontrado detractores en las redes que han salido en defensa del epidemiólogo.

#JeanetteEH Alguien me explica qué hace Pablo Motos diciendo que una de las mayores eminencias de la medicina en este país como Fernando Simón, en el “único” que cree que los PCR “no sirven para nada”? PERO SE PUEDE SABER QUÉ TIENE EN CONTRA DE SIMÓN???? — Martina Ducay (@DucayMartina) June 23, 2020 Osea Pablo Motos, has hecho comentarios ultra sexistasa tus invitadas, has dado voz al fascismo con Vox... Y quieres críticar a Fernando Simón que es un puto ser de luz???? — MAX HEADROOM (@kaos_soir) June 24, 2020 Al comentario de Pablo Motos sobre Fernando Simon. Creo que Pablo motos es el único presentador que se cree más epidemiologo que un epidemiologo. Y encime piensa cosas de expertos que no ha contrastado. Mal Pablo mal. — Abel Yécora (@ayecora) June 23, 2020 Pablo Motos tiene un doctorado en epidemiología. Por eso rebate a Fernando Simón



De verdad, esto es vomitivo — Lorena 🇪🇦 (@MercadilloStyle) June 23, 2020 Pablo Motos, con mi Fernando Simón no te metas 😒 #JeanetteEH #ElHormiguero — Panda 🐼 (@pandapanditatv) June 23, 2020 Que pablo motos se meta con el gobierno (aunque si fuera pp el gobierno lo elogiaría y si la hubieran "cagado" no hablaría y yau, pero se le ven las intenciones) pues mira... pero con Fernando Simón? Eso sí q no.

Macarroncio. — Dalia del Río (@daliadelrio) June 23, 2020

No es la primera vez que Pablo Motos recibe críticas por sus palabras sobre el coronavirus. Claro que, como decíamos, Fernado Simón tiene divida a la sociedad y Motos también ha recibido apoyo por sus palabras en contra suya. Ha habido menos tuits a su favor, pero los ha habido.

Los tontitos de Twitter machacando a Pablo Motos por atreverse a criticar a Fernando Simón, ese responsable del Centro Nacional de Alertas que NO alertó de nada mientras el virus ya andaba desbocado por todo el país — Contramedios (@ContramediosSM) June 24, 2020 Ya están los mojabragas atizando a Pablo Motos por criticar a Fernando Simón y no endiosarlo como hacen ellos — アルフォンソ ‎ 🇪🇸 (@fonsi_santacruz) June 24, 2020

Y tú, ¿en qué bando estás?