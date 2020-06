Lily Allen celebra los catorce años de ‘Smile’ con un mensaje muy irónico

Lily Allen se convirtió en una de las artistas más solicitadas de los 2000’s. La británica alcanzó la fama gracias a hits como Smile, Fuck You o la versión de Somewhere Only We Know de Keane. Sus enfrentamientos con otros músicos y su afición por la bebida hizo que la artista quedara relevada a un segundo plano durante años. Por suerte, Lily ha sabido reincorporarse y ha vuelto a la música mejor que nunca. De hecho, no tiene miedo de reconocer ante sus seguidores y seguidoras que lleva más de un año sin probar el alcohol.

Y es que la cantante tiene razones para estar contenta. Este 29 de junio se han cumplido 14 años de una de las canciones más exitosas de su carrera: Smile. El tema, que fue lanzado en julio 2006, pertenece al primer álbum de la artista Alright Still y se convirtió en todo un hit mundial.

Ahora, cuando han pasado casi cinco lustros, la artista de 35 años ha querido rememorar aquel mensaje en su cuenta de Instagram con un corte del vídeo donde aparece con cara de aburrimiento: “Yo, esperando a que se invente Spotify para que en 14 años pueda celebrar cien millones de streams de Smile y comprarme un sándwich de queso con las royalties. ¡Bien hecho!”

Smile ha tenido varias versiones a lo largo de los años: desde Lea Michele cantándola en Glee hasta su versión en simlish, el idioma que utilizan los famosos personajes del videojuego Los sims.