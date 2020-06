J Balvin presenta Negro, mira su vídeo y su letra

[Have you been naughty?...]

Ella tiene maldad,

Ella tiene una diabla guardá

Loco por darle una nalgá

Que la deje marcá

Lo prende enfrente de él lo guarda,

Esa tipa es una descará,

Ella tiene maldad,

Ella tiene una diabla guardá,

Loco por darle una nalgá,

Que la deje marcá,

Lo prende enfrente de él lo guarda,

Y en enfrente de la mai lo guarda.

Descará

Anda envuelta,

Anda con su amiga culi suelta,

Par de señores le tienen la vida resuelta,

Cuenta que perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta,

Mala pero viva haga de cuenta,

Perrea como si no hay un mañana la jeva,

Tiene novio pero es tremenda hueva,

No se pierde un party, aunque le truene y le llueva,

Si la botella no se acaba se la lleva.

Maldad,

Ella tiene una diabla guardá,

Loco por darle una nalgá,

Que la deje marcá,

Lo prende enfrente de él lo guarda,

Esa tipa es una descará,

Ella tiene maldad

Ella tiene una diabla guardá,

Loco por darle una nalgá,

Que la deje marcá,

Lo prende enfrente de él lo guarda,

Y en frente de la mai lo guarda.

Leggo

Eso de allá atrás me le pego,

Pa' que se la goce como Tego,

Ah,

La armo y la desarmó como lego, (Lego, Lego)

Dale donde está mi gente yo le llego,

Ella se viste de negro y no es un velorio,

No le gusta la fama quiere a Jose Osorio,

Gafas Versace como es notorio,

Voy a ser leyenda eso es notorio: obvio,

Yo vivo en Medallo,

Me doy vida buena,

Al que me tire la mala le tiro la buena,

Dale a tu cuerpo alegría macarena,

Que estamos pegados como en los tiempos 'e Rikarena,

Sacúdelo, hey, que tiene arena,

Sacúdelo hey, hey, que tiene arena,

Dale hasta abajo mami que no te de pena,

Eso es lo que te corre por las venas.

Ella tiene maldad,

Ella tiene una diabla guardá,

Loco por darle una nalgá,

Que la deje marcá,

Lo prende enfrente de él lo guardá,

Esa tipa es una descará,

Ella tiene maldad,

Ella tiene una diabla guardá,

Loco por darle una nalgá,

Que la deje marcá,

Lo prende enfrente de él lo guarda,

Y en frente de la mai lo guarda.

Momomo Mosty

Deemad

A lo clásico

Mercy

J Balvin Man

Leggo

Keitin

Latino Gang

Colores

Leggo

Leggo

J Balvin Man

El negocio socio