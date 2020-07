¡Así ha regalado Pablo López 1.500 € en Anda Ya!

Sabemos andayeros que a todos os encanta nuestra sección ‘Pasta Ya’. Porque a nadie le viene mal un dulce y en este caso, nadie dice que no a unos golosos 1.500 euros por la cara.

Para hacerlo más especial, hoy hemos contado con una gran sorpresa: Pablo López. El cantante ha querido estar en el estudio de Anda Ya para vivir en primera persona el sorteo diario de los 1.500 euros. Y es que, gracias al cantante y su tema ‘Mariposa’, los andayeros pueden disfrutar este verano de un sueldo extra y empezar julio de la mejor forma posible.

El artista se ha emocionado al pisar nuestro estudio después de tanto tiempo, “qué bonito es estar en LOS40, ya han pasado siete años desde que os visite por primera vez. Es maravilloso que la música me siga abriendo la puerta a estos sitios, y sobre todo, en los tiempos que corren”, nos ha contado emocionado.

Después de estas palabras, era el momento del esperado concurso, y como no, Pablo ha sido el encargado de extraer la letra del mítico bombo y de darla señal para que los oyentes llamasen.

¡Primera entrevista semi presencial de la historia de Anda Ya! 😅



Y es un lujazo que haya sido con @PabloLopezMusic. ¡Esta mañana ha sido él el que ha regalado 1.500€ a una andayera con @djdanimoreno El Gallo y @cristinabosca, y mañana regalamls otros 1.500€! ¡Qué derroche! 💸 pic.twitter.com/ogjpxlnF9C — Anda ya! (@40Andaya) July 1, 2020

Tras la emoción del premio, el artista nos ha hablado sobre su próximo álbum, ‘Unikornio: 11 millones de versos después de ti”. Un proyecto que estaba listo para ver la luz junto a una potente gira pero que tendrá que esperar hasta 2021.

Por suerte, los obstáculos no han frenado a Pablo López, “mientras tanto, y en solo unos días, voy a comenzar un tour al que voy a ir solo con el piano”. Además, y por primera vez, el malagueño va a cantar en los escenarios algunos de los nuevos temas de este esperado disco.

Pablo también ha querido compartir con todos los andayeros cómo ha vivido el confinamiento, “la cuarentena me ha servido para ser más pragmático que nunca y la he vivido bien. Me mudé justo antes de que comenzara el confinamiento a Madrid y me ha gustado respirar desde esta ciudad la lucha, los aplausos y los silencios necesarios”.

Para acabar el artista ha hecho un reflexión de un “problemilla” que comparte con muchos de nosotros, “también he podido comer muchísimo, y ahora toca hacer deporte porque a todos se nos ha quedado el cuerpo con la forma del sofá”, nos ha explicado entre risas.

Si quieres enterarte de todo los que nos ha contado y disfrutar con nosotros de su visita, ya sabes lo que tienes que hacer…¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

