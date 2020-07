Alba Carrillo sube una foto en bañador y se ve obligada a dar explicaciones

Alba Carrillo se ha cansado de las críticas. La colaboradora de Viva la vida, el programa de Telecinco, se ha visto obligada a zanjar los comentarios negativos de sus redes sociales.

Todo ocurrió cuando hace unos días compartió una foto en la playa de Somo (Cantabria) en la que lucía un bonito bañador rosa flúor. "De vuelta", decía Carrillo en la descripción de la foto. Pero no todo quedó ahí.

Ver esta publicación en Instagram De vuelta🏔🌊 Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial) el 26 Jun, 2020 a las 4:01 PDT

Lo que llamó la atención de los usuarios fue el tamaño de sus pechos, pues consideraban que la modelo se lo había aumentado. Pero nuestra protagonista decidió poner punto y final a estos mensajes.

"Que he engordado, coño! No me parece normal meterse con la gente por cosas que no elige. No me he operado el pecho. Absolutamente NO! Es mío natural", respondió a una usuaria que señalaba que parecía "una señora de 70 años".

"No voy a entrara a dar más explicaciones. Son naturales. He engordado en pandemia y donde primero se me va es al pecho", añadió nuestra protagonista.

La vida de Alba Carrillo ha estado protagonizada por una auténtica montaña rusa de emociones. Hace unos días confesaba que tuvo que ir al psicólogo cuando Feliciano López le pidió matrimonio porque "no quería casarse". "Si hubiera dicho que no, no hubiera tenido que hacerle vivir a mi hijo la situación que vivió. Me casé porque pensé que era lo mejor para mi hijo, porque tomé una decisión y no quise echarme para atrás", señaló.

Sea como sea, y aunque esta etapa ya esté superada, Alba ahora debe hacer frente al hate que, por desgracia, aún circula por la red.