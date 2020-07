Muere Carl Reiner, el Saúl de Ocean's Eleven

Quizá no sea demasiado justo para leyendas como Carl Reiner que su obituario haga mención a uno de sus papeles secundarios en el tramo final de su carrera que a toda una dilatada trayectoria en el mundo del cine que quedará para la historia. Pero la 'dictadura' de lo más reciente también manda sobre Hollywood.

El actor, director y escritor que ha marcado un antes y un después no solo en el cine sino también en la televisión estadounidense fallecía a los 98 años de edad por causas naturales. La comedia de Estados Unidos ha dicho adiós a una de sus más importantes figuras. Y el público más joven le dice adiós al Saúl de la saga Ocean's Eleven.

Fue, como decía, uno de sus papeles más pequeños en una larguísima trayectoria de éxito en el mundo del espectáculo como creador del show de Dick van Dyke, como mentor de cómicos como Steve Martin que capitalizaron la taquilla cómica entre los 80 y los 90, como compañero de Mel Brooks y como influencia directa de directores y actores cómicos como Woody Allen o Neil Simon.

Buena prueba de su huella en la comedia americana es la despedida que le ha brindado el actor Steve Martin: "Carl Reiner me enseñó muchas cosas sobre la vida pero también me enseñó a convertir una tostada en dos". Hillary Clinton, Ben Stiller, Ron Howard... Prácticamente todas las personalidades norteamericanas han querido brindar su último adiós a Reiner.

Carl Reiner taught me many things about life, but he also taught me how to turn one slice of toast into two. pic.twitter.com/0ddg7ddakb — Steve Martin (@SteveMartinToGo) June 30, 2020

Carl Reiner was a comedic giant, one of the smartest comedy minds ever. He used his voice to the very end, speaking truth to power and the insanity we are all living in. So much respect for him. Sending love to his family. #RIP — Ben Stiller (@RedHourBen) June 30, 2020