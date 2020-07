‘24/365 with BLACKPINK’, el reality de la girlband, ya tiene fecha de estreno

Las chicas de BLACKPINK han protagonizado las portadas de los medios internacionales en la última semana. Y no es de extrañar, ya que el lanzamiento de su tema How You Like That ha recibido una gran acogida, no solo por parte de sus seguidores, sino por otros millones de personas que aún no se habían atrevido a escuchar sus canciones.

Pero para las surcoreanas no es suficiente, y han decidido atreverse con un nuevo proyecto que ya ha revolucionado las redes sociales. Se trata de 24/365 with BLACKPINK, su reality show que se estrenará el próximo 4 de julio.

Así lo han anunciado a través de la publicación del cartel promocional en las redes sociales. En él, nuestras cuatro protagonistas aparecen posando ante la cámara con un estilo sencillo y un marco rosa en el que aparece la fecha de su estreno, el título del proyecto y el lugar en que se emitirán sus capítulos.

Los blinks podrán disfrutar del día a día de su banda favorita a través de su canal de Youtube, donde publicarán cada sábado a las 9 de la mañana (dos de la madrugada en España) un nuevo episodio. Según informa Soompi, este reality nos mostrará la faceta de Lisa como mentora de baile en el programa chino Youth With You, a Jennie asistiendo a una clase de baile, un evento de moda y una sesión de shopping, y a Jisoo y a Rosé visitando un taller.

Lo cierto es que la noticia del estreno de este reality no ha sido ninguna novedad para sus seguidores, ya que la agencia del grupo ya compartió un tráiler en el que se avanzaban algunas de las escenas que formarán parte de este. Eso sí, no han reducido sus ganas de ver a sus artistas favoritas en la pequeña pantalla.

Y tú, ¿estás listo/a para conocer a BLACKPINK desde un punto de vista más personal y cercano?