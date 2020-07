Edurne y el día que cambió su vida hace 15 años

Edurne se acuerda como si fuera ayer. Aquel año 2005 cambió para siempre su vida. La joven madrileña de 19 años cuya fotografía posteada en su perfil oficial de Instagram va a traer muchos recuerdos a la gente se presentaba a la cuarta edición del talent show de moda, OT, y ya nada volvería a ser como antes.

"Hace 15 años empezó una aventura maravillosa y que me cambiaría la vida por completo. Yo, con mis 19 añitos, entraba a la academia de Operación Triunfo!!🤩👏🏼🤩 Cuántos recuerdos y buenos momentos!! Y una de las mejores cosas es que muchos de vosotros lleváis a mi lado todos estos 15 años, que afortunada soy de teneros!!! No tengo palabras para agradeceros todo el cariño que me habéis dado en todo este tiempo!!! GRACIAS!!! 💖🥰💖" escribía una emocionada Edurne en sus redes sociales.

El viaje terminó en septiembre. Así lo conté en LOS40.com hace 15 años: "Edurne se cae del quinteto de finalistas de 'OT 4'. Por el 59% de los votos, Fran Dieli permanecerá una semana más como concursante. Los dos jóvenes triunfitos tuvieron que batirse en una especie de canción final en la que interpretaron These boots are made for walking de Nancy Sinatra para Edurne y Sorry seems to be the hardest word de Elton John para Fran. Finalmente, la residente en Collado Villalba tuvo que decir adiós después de 12 galas en las que el profesorado reconoció su talento pero no tanto el público".

Pero desde entonces hasta ahora Edurne ha continuado formándose y trabajando en la música (acaba de publicar su séptimo álbum de estudio, Catarsis), en la televisión y en series, en el cine, radio, musicales y Eurovisión como la guinda de un pastel que la madrileña todavía está disfrutando. Porque 15 años después de que cambiara su vida, su vida sigue cambiando día a día.

Así se lo reconocen seguidores como Rasel que escribían "Eres una grande una luchadora y un ejemplo a seguir un besitoooo muy grande y que sigan los éxitos !!! ❤️". Noemí Galera se acordaba de ese momento con dos corazones en los ojos y Sara Escudero no podía mandar más emojis de amor a la cantante: "❤️❤️❤️😍😍😍👏👏😊😊".

Han pasado 15 años desde que Edurne pasó por el talent show y su vida y su pasión es ahora la música que vive intensamente como ha sucedido con Catársis: "¡Vaya día chicos!😍😍😍 ¡No sabéis cómo me siento al ver que #Catarsis os ha gustado tanto y ver ese num#1! Es el séptimo disco de mi carrera pero os juro que lo siento casi como el primero. Os prometo compensaros con muchas cosas nuevas muy pronto 😍😍😍❤️❤️❤️".

Con su nuevo disco en la calle ahora solo queda salir a presentarlo en directo aunque las circunstancias no son las más propicias. Pero no hay reto que se le resista: "Ya queda poco... pero son inmensas las ganas que tengo de subirme a un escenario y poder compartir con vosotros cada pedacito de mi #Catarsis !! Que nunca nos falte la música!! 🥰💖🌿🎶🎵🎶🎵".

En sus redes sociales de vez en cuando saca esa vena 'triunfita' para versionar a compañeros de profesión como Belén Aguilera a quién rindió este homenaje: "Mi querida @thegirlandthepiano ha sacado su primer disco hoy!!! Un disco precioso, tanto como lo es ella!! Y a mi me apetecía cantaros este trocito de su tema "Mía", pero en este disco encontrareis temazos que son auténticas joyas!!! Te deseo todo todo todo lo mejor amiga!!! 💖💖💖💖💖💫💫💫💫💫 #BelenAguilera #SisterBonita".