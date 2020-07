‘El visitante’ de Stephen King tiene secuela para este verano

La sangre manda. Así se llama el nuevo libro que acaba de publicar Stephen King. Una colección de cuatro novelas cortas que hablan de las fuerzas ocultas que nos acechan.

Entre ellas, está la secuela de El visitante, un éxito no solo literario sino también televisivo tras estrenarse este año en HBO y que da título a esta nueva entrega de relatos.

Sin duda, una buena dosis de misterio para este verano de manos del rey en el género. Hasta trece adaptaciones de sus novelas llegarán a la pequeña y gran pantalla en los próximos años y eso es por algo.

La sangre manda

La protagonista es la detective Holly Gibney, la misma a la que Bill Hodges legó su agencia Finders Keepers. Se fija en una noticia sobre la matanza en un instituto y en el corresponsal que siempre está presente en este tipo de tragedias. ¿Será una casualidad?

Es una idea que tuvo en la cabeza durante 10 años hasta que en noviembre de 2018 cayó en la cuenta de que tenía el personaje que tenía que seguirle la pista a este periodista que siempre está presente en los escenarios de tragedias horrendas, tenía que ser Gibney.

“Adoro a Holly. Así de sencillo. En principio debía ser un personaje secundario en Mr. Mercedes, no más que un extra estrafalario. Pero me robó el corazón (y casi me robó el libro). Siempre siento curiosidad por saber qué está haciendo y cómo le van las cosas. Cuando vuelvo a ella, veo con alivio que todavía toma su Lexapro y que sigue sin fumar. También siento curiosidad, para ser sincero, por las circunstancias que la convirtieron en lo que es, y pensé que podía indagar un poco al respecto..., siempre y cuando complementara el relato. Este es su primer viaje en solitario y confío en haberle hecho justicia”, explica sobre su decisión de recuperar este personaje.

El teléfono del señor Harrigan

En esta novela, King se centra en la amistad entre un jubilado experto en finanzas y un chaval que suele leerle y ayudarle con algunas labores. King reflexiona sobre la interacción que tenemos con la tecnología. “En el siglo XXI creo, son nuestros teléfonos el medio por el que nos relacionamos con el mundo. Si es así, probablemente sea una mala relación”, asegura el autor.

No tiene clara de dónde vino la inspiración de esta historia. Pudo ser una película de terror que vio siendo un niño en la que un hombre, aterrorizado por la idea de poder ser enterrado en vida, pide que le pongan un teléfono en su sepulcro. O pudo ser un episodio de Alfred Hitchcock presenta. El caso es que “años más tarde, después de la muerte inesperada de un amigo cercano, llamé a su móvil solo para oír su voz una vez más. En lugar de reconfortarme, me puso la piel de gallina”.

La vida de Chuck

Este segundo relato es una hermosa reflexión sobre cómo nuestra existencia afecta al mundo que nos rodea, y cómo cada uno de nosotros contiene un mundo entero que va más allá de los límites que podemos percibir e incluso imaginar. Un día pensó en un cartel publicitario con la frase: ‘Gracias Chuck’ junto a la foto del hombre y el texto, ’39 magníficos años’.

“Creo que lo escribí para averiguar qué había detrás de aquello. Lo que sí puedo decir es que siempre he tenido la sensación de que cada uno de nosotros contiene el mundo entero”, asegura, “no creo que cuando muere un hombre o una mujer, arda solo una biblioteca; creo que queda en ruinas todo un mundo, el mundo que esa persona conocía”.

Rata

Este cuarto relato es un cuento de hadas perverso y malévolo sobre nuestras ambiciones y el modo en que los deseos pueden acabar arruinándonos la vida. Deja patente todo lo que sabe sobre la creación de una novela que intercala con una historia del oeste.

“Me dio ocasión de escribir un poco sobre los misterios de la imaginación y cómo se traduce eso en la página. Debo añadir que la conferencia de Jonathan Franzen que menciono en él es ficticia”, confiesa.