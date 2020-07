Mónica Carrillo comparte un tuit sobre Fernando Simón y se lía

Si hay un personaje que se ha hecho tremendamente popular en esta pandemia en nuestro país, ese ha sido Fernando Simón, el director del Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad. Ha pasado de ser un perfecto desconocido, para muchos, hace unos meses a ser un hombre sobre el que todo el mundo opina a diario.

La presentadora de Antena 3 Noticias del fin de semana y autora de La vida desnuda, Mónica Carrillo, escribió un tuit en el que recogía la publicación de otro usuario que compartía una foto de la placa del nombre de la calle de San Simón, asegurando que “#Lavapiés siempre ahí. Calle del Doctor San Simón”. La peculiaridad es que Basketonnean ha dibujado en el muro la figura del epidemiólogo.

Lo único que ha escrito la periodista en su tui es: “Madrid”, junto al emoticono de un corazón amarillo. Pero, para qué queremos más, se ha abierto el debate y le han llovido muchas críticas a través de mensajes como estos.

“Mientras echan a tu compañero Vicente Vallés a los pies de los caballos por hacer su trabajo, aquí aplaudiendo al de "Como mucho 2 o 3 contagios"... Quién te ha visto y quién te ve”.

“San Simón? Me he perdido algo o lo de los 40.000 muertos lo he soñado?”.

“Con periodistas así, no hacen falta perros”.

“Tú sigues viviendo en un mundo paralelo, no se te pega nada de Matías”.

“Lo hace para provocar? O está en el mismo nivel?”.

“Perooooooooooo coñooooooooooooooooo, me he atragantado con una almendra cuando lo he visto”.

“Espero que este personaje haya salvado con sus 'verdades convenientes' a todos los miembros de tu familia, cosa que no pueden decir otras, cerca de 50.000 familias de fallecidos-as. A estas víctimas sí que habría que homenajearlas debidamente, y no a éste”.

Han sido muchos los comentarios críticos con su gesto, pero, entre todos ellos, también ha habido algunos que se han puesto de su parte.

“Qué grande eres, @monicacarr Toda mi http://admiración.No cambies nunca”.

“Bravo Mónica, ignora a l@s retrasad@s...bastante tienen con lo que tienen”.

“Ni caso Monica tu pon lo que quieras, España está llena de fachas”.