¿Qué hubiera pasado con Queen si Freddie Mercury siguiera vivo?

Si hay una banda de música que ha dejado huella en la historia es Queen, por su trascenencia, sus canciones inmortales y el legado que han dejado en la posteridad. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon cambiarson durante dos décadas la forma de concebir la música y de interpretarla en directo, y se constituyeron como un modelo para muchos de los que vendrían detrás.

Por desgracia, la muerte del vocalista en 1991 hizo que la banda se desintegrara. El bajista John Deacon desapareció de la vida pública, aunque May y Taylor continuaron adelante en la música con diferentes cantantes al frente de la banda. El último es Adam Lambert, con el que han celebrado varias giras por todo el mundo.

Pero, ¿qué habría pasado si Freddie Mercury siguiera vivo?¿Seguirían los cuatro miembros de Queen juntos sacando adelante nueva música, organizando tours multitudinarios por todo el mundo y triunfando? La respuesta a estas preguntas la tiene Roger Taylor, que ha hablado recientemente en una entrevista en la BBC en la que dice que siempre ha pensado que Queen seguiría existiendo, tal y como ocurre con los Rolling Stones en las últimas décadas.

"Freddie y yo… él era mi mejor amigo y éramos muy, muy cercanos. Nos criamos juntos y literalmente vivíamos en la ropa del otro algunas veces", asegura Taylor sobre la gran amistad que mantenían. Son conocidos los conflictos que aparecieron entre ellos en el seno de la banda al final de la etapa, pero no les da demasiada importancia.

“Creo que seguiríamos haciendo cosas juntos porque fue una gran colaboración la que tuvimos. No sé si John Deacon lo permitiría… por supuesto que John no era muy apto mentalmente para ello, los otros tres sí lo eran”, continúa el batería, reconociendo que su compañero probablemente no seguiría componiendo con ellos ni tocando en directo.

Para terminar, Taylor deja de imaginar cómo sería la carrera de Queen si Freddie Mercury siguiera con ellos para centrarse en el presente tal y como es.“Me gusta pensar que todavía haríamos cosas juntos, sea lo que sea. A Brian May y a mí nos encanta hacer shows con Adam Lambert y cada vez va mejor, todavía podemos hacerlo y así seguiremos”, dice el músico.